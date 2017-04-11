Cezaevindeki o yasak da Savcılıkta

Av. Mustafa Özbek, “Risale-i Nur’a yasak koymak suçtur” diyerek, Risale-i Nur’a keyfî yasağı sürdüren cezaevi yönetimini Savcılığa ve Adalet Bakanlığına şikâyet etti.

Özbek, “İzmir Şakran 3 No’lu T Tipi Cezaevi Yönetimi hakkında, ilgili Başsavcılık nezdinde suç duyurusunda bulunduk ve Adalet Bakanlığına şikâyet ettik. Yeni Asya ailesi olarak; aykırı davranan tüm kişilerin kanunlar nezdinde davacısı olmaya devam edeceğiz” diye yazdı. Özbek'in yazısı için tıklayınız.

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