Cezaevleri alarm veriyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamındaki tutuklamalarla cezaevleri kapasitelerinin üzerine çıktı. Artan tutuklu sayıyla beraber hijyen sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığı ve bu durumun salgın hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekiliyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamındaki tutuklamalarla beraber cezaevleri kapasitelerinin üzerine çıktı. İnsan hakları aktivistleri, artan sayıyla beraber hijyen sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığına ve bu durumun salgın hastalık riski oluşturduğuna dikkat çekiyor.Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden (CİSST) Berivan Korkut, “Şu an eski sayıya yeni tutuklulukları da ekleyerek mahpus sayısının 200 binin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Cezaevlerinden aldığımız bilgi, doluluğun çok fazla olduğu yönünde. Bazı başvurularda 12 kişilik koğuşlarda 28, üç kişilik F tiplerinde ise altı kişinin kaldığını ifade ediliyor” dedi.

Nöbetleşe uyuyorlar

Kış şartları ile birlikte daha zorlu bir sürece girildiğini belirten Korkut, “Bolu’da soğukta yerlerde uyumak zorunda kalan mahpuslar var. Mektuplarda, koğuşların aşırı kalabalık olduğu, nöbetleşe uyudukları, yerlere yatak atıldığı, artan sayıya rağmen dolap sayısının aynı kaldığı dile getiriliyor. Kişi başına düşen temiz hava oranının azaldığını, fiziksel ve ruhsal kişisel alanların tamamen ortadan kaldırıldığını söyleyebiliriz. Cezaevlerinde hijyen konusunda zaten ciddi sorun vardı, bir de üzerine insan sayısının artmasıyla hijyen sorunu üst seviyeye çıktı. Bu durum, salgın hastalık riskini de beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.

Sürekli yer değiştirme hali var

Tuncer, “bazı cezaevlerinde kitap sınırlaması var. Mektuplar karalanıyor, kesiliyor. Yetki belgelerine bile el konuluyor. Mahkumların sohbet hakları da kısıtlı. OHAL nedeniyle arkadaş ziyareti de ortadan kalktı. Bir de sürekli yer değiştirme hali var. Aileler bizi, cezaevi idaresinin arayarak yakınlarının nereye götürüldüğünü öğrenmeye çalışıyor. Kim nereye götürülüyor, bunu öğrenemiyoruz” diye konuştu.

‘Hasta mahpuslar hastaneye götürülmüyor’

İnsan Hakları Derneği (İHD) Cezaevi Komisyonu üyesi avukat Gülizar Tuncer de F tipi cezaevlerindeki duruma dikkati çekti. Diken’in haberine göre, Tuncer, bazı hasta mahkumların tedavilerine devam edemediğini belirtterek, “Tekirdağ ve Edirne F tipi cezaevlerinde 2-3 kişilik hücrelerde 5 kişi kalınıyor. Bazı 10 kişilik koğuşlarda 30 kişi kalıyor. Hasta mahpuslar hastaneye götürülmüyor. Örneğin Edirne’de bir kanser hastası aylardır radyoterapi için bekletiliyor. Öte yandan, savunma hakkı ortadan kaldırılmış durumda. Görüşmeler kameraya ve dinlemeye alınıyor. Konuşurken müdahalede bulunabiliyorlar. Savunma hakkı, adil yargılanma hakkı ortadan kalkmış durumda. Bu duruma tutuklama bile diyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Talep edilen kitaplar verilmiyor

Ahmet Turan Alkan da oğlu aracılığıyla kitap temini konusunda sıkıntı yaşadığını bildirmişti. Alkan, “Cezaevine ilk geldiğimizde bize bir kitap listesi verildi. Listede yazılı kitapları kütüphaneden temin edebileceğimiz söylendi. Gerçi, bu liste beklentilerimizi karşılamaktan çok uzaktı. Buna rağmen bazı kitapları seçip görevliye verdim. Ama her defasında ‘bu kitaplar başkaları tarafından okunuyor’ denilerek seçtiğim kitaplar teslim edilmedi. Bu durum sürekli hale geldi. Ben de protesto etmek için kitap talep etmeyi bıraktım. Bu yüzden oğlum tarafından getirilen sınırlı sayıda kitabı tekrar tekrar okuyorum. Kitap yasağı, sadece fetö isnadıyla tutuklanan kişiler için uygulanmaktadır. Yani hırsızlık, cinayet, tecavüz gibi suçlardan tutuklu bulunanlar için böyle bir yasak geçerli değildir. Bakanlığı bu konuda duyarlı ve insaflı olmaya davet ediyorum” çağrısında bulunmuştu.