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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Cezaevleri alarm veriyor

18 Aralık 2016, Pazar
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamındaki tutuklamalarla cezaevleri kapasitelerinin üzerine çıktı. Artan tutuklu sayıyla beraber hijyen sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığı ve bu durumun salgın hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekiliyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamındaki tutuklamalarla beraber cezaevleri kapasitelerinin üzerine çıktı. İnsan hakları aktivistleri, artan sayıyla beraber hijyen sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığına ve bu durumun salgın hastalık riski oluşturduğuna dikkat çekiyor.Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden (CİSST) Berivan Korkut, “Şu an eski sayıya yeni tutuklulukları da ekleyerek mahpus sayısının 200 binin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Cezaevlerinden aldığımız bilgi, doluluğun çok fazla olduğu yönünde. Bazı başvurularda 12 kişilik koğuşlarda 28, üç kişilik F tiplerinde ise altı kişinin kaldığını ifade ediliyor” dedi. 

Nöbetleşe uyuyorlar

Kış şartları ile birlikte daha zorlu bir sürece girildiğini belirten Korkut, “Bolu’da soğukta yerlerde uyumak zorunda kalan mahpuslar var. Mektuplarda, koğuşların aşırı kalabalık olduğu, nöbetleşe uyudukları, yerlere yatak atıldığı, artan sayıya rağmen dolap sayısının aynı kaldığı dile getiriliyor. Kişi başına düşen temiz hava oranının azaldığını, fiziksel ve ruhsal kişisel alanların tamamen ortadan kaldırıldığını söyleyebiliriz. Cezaevlerinde hijyen konusunda zaten ciddi sorun vardı, bir de üzerine insan sayısının artmasıyla hijyen sorunu üst seviyeye çıktı. Bu durum, salgın hastalık riskini de beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu. 

Sürekli yer değiştirme hali var 

Tuncer, “bazı cezaevlerinde kitap sınırlaması var. Mektuplar karalanıyor, kesiliyor. Yetki belgelerine bile el konuluyor. Mahkumların sohbet hakları da kısıtlı. OHAL nedeniyle arkadaş ziyareti de ortadan kalktı. Bir de sürekli yer değiştirme hali var. Aileler bizi, cezaevi idaresinin arayarak yakınlarının nereye götürüldüğünü öğrenmeye çalışıyor. Kim nereye götürülüyor, bunu öğrenemiyoruz” diye konuştu. 

‘Hasta mahpuslar hastaneye götürülmüyor’

İnsan Hakları Derneği (İHD) Cezaevi Komisyonu üyesi avukat Gülizar Tuncer de F tipi cezaevlerindeki duruma dikkati çekti. Diken’in haberine göre, Tuncer, bazı hasta mahkumların tedavilerine devam edemediğini belirtterek, “Tekirdağ ve Edirne F tipi cezaevlerinde 2-3 kişilik hücrelerde 5 kişi kalınıyor. Bazı 10 kişilik koğuşlarda 30 kişi kalıyor. Hasta mahpuslar hastaneye götürülmüyor. Örneğin Edirne’de bir kanser hastası aylardır radyoterapi için bekletiliyor. Öte yandan, savunma hakkı ortadan kaldırılmış durumda. Görüşmeler kameraya ve dinlemeye alınıyor. Konuşurken müdahalede bulunabiliyorlar. Savunma hakkı, adil yargılanma hakkı ortadan kalkmış durumda. Bu duruma tutuklama bile diyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Talep edilen kitaplar verilmiyor

Ahmet Turan Alkan da oğlu aracılığıyla kitap temini konusunda sıkıntı yaşadığını bildirmişti.  Alkan, “Cezaevine ilk geldiğimizde bize bir kitap listesi verildi. Listede yazılı kitapları kütüphaneden temin edebileceğimiz söylendi. Gerçi, bu liste beklentilerimizi karşılamaktan çok uzaktı. Buna rağmen bazı kitapları seçip görevliye verdim. Ama her defasında ‘bu kitaplar başkaları tarafından okunuyor’ denilerek seçtiğim kitaplar teslim edilmedi. Bu durum sürekli hale geldi. Ben de protesto etmek için kitap talep etmeyi bıraktım. Bu yüzden oğlum tarafından getirilen sınırlı sayıda kitabı tekrar tekrar okuyorum. Kitap yasağı, sadece fetö isnadıyla tutuklanan kişiler için uygulanmaktadır. Yani hırsızlık, cinayet, tecavüz gibi suçlardan tutuklu bulunanlar için böyle bir yasak geçerli değildir. Bakanlığı bu konuda duyarlı ve insaflı olmaya davet ediyorum” çağrısında bulunmuştu. 

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Yorumlar

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  • Talip

    18.12.2016 21:29:26

    Su 15temmuzda halkın üzerine ateş edenler kimlermis bi aciklasar iyi olur hem o insanlara neden otopsi yapilmadi bir bilen soylese

  • Ayse

    18.12.2016 20:14:48

    15 temmuz bahane zulum sahane... Allah yapani da, yaptirani da kahretsin. Sucsuz bir cok insan haksiz yere alikonuyor. Iyi uykular guzel ulkem...

  • CESUR ADAM

    18.12.2016 16:26:52

    Geçen haftalarda Manisa da bir bayana saldırdı diye suçu kesinleşmemiş,şahitlerin kesin bu diyemediği bir vatandaş TACİZCİ,DARPÇI diye basında LİNÇ edildi.Ailesinin bilmem kimlerle,hangi örgütlerle bağlantısı varmış mış mış larla bu kişi içeri atıldı.Ta ki esas suçlu yakalanıp HAKİKAT ın ne olduğu ortaya çıkınca o linç fiilini yapanlar sus-pus oldu. Eyyy kalbi taşlaşmamış,eyyy islam ahlakı,hak-hukuk,vicdanıyla hadiselere bakıp değerlendirmesi gereken din kardeşiimSana sesleniyorum.SİYASET BEZİRGANLARINA,MENFAATİ İÇİN AHİRETİNİ FEDA EDEN AHMAKLARA DEĞİL. Aziz üstadımız ne diyor.'HAK'KIN HATIRI ALİDİR HİÇBİR HATIRA FEDA EDİLMEEZ,yine başka sözü neydi. 'Aklın nüru fünunu medeniye,vicdanın ziyası ulumi diniyedir.İkisinin imtizaciyle hakikat tecelli eder, Demek ki vicdanınız ziyalanmamış ise DİN diye yaşadıklarınızı anlıyorsunuz. ADALET ADALET ADALET.Suçluyada,zalimede hakettiği gibi hüküm verirsaeniz ADALET olur.Eksik yada fazla oldumu zulümdür zulüüm.

  • R.Kalyoncu

    18.12.2016 13:54:00

    İyi güzel ama biraz da 15 Temmuz'da yapılanları görmemiz gerekmez mi? Yani, katil adil yargılansın, bu doğru fakat biraz da maktulün hakkını savunsak..

  • HÜSEYİN İLHAN

    18.12.2016 08:17:11

    Geçen bir tanıdığım hukukçu bahsetmişti.4 Yıl cezası olan HIRSIZ,YANKESİCİ,DOLANDIRICI,TACİZ-TECAVÜZCÜ,ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMİŞ OLAN,YARALAMA SUÇLARI olan nice mahkum serbest bırakılıp içeri 15 TEMMUZ DARBECİSİ diye başı örtülüler,yaşlı,hasta,darbe ile alakası olmayanlar dolduruldu diye. ALLAH sonumuzu hayır etsin.Evet etsin amma ZULÜM,HAKSIZLIK-ADALETSİZLİK dindar insanlarda dahi makes buluyorsa o dindarlık,o hakkaniyet ve adalet anlayışı düşündürücüdür.

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