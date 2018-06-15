Cezaevleri alarm veriyor

İstanbul Bakırköy L Tipi Kapalı Kadın Cezaevi’nden tahliye edilen Şengül Yüksel ve Fatma Akaltun, cezaevlerindeki hak ihlallerini anlattı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şişli Şube üyesi Fatma Akaltun, cezaevine ilk girdiğinde tutulduğu koğuşta 22 kişinin kaldığını fakat daha sonra bu sayının 34’e çıktığını söyledi.

Koğuşlarda kalan kişi sayısının her geçen gün arttırıldığını belirten Akaltun, bu nedenle çok ciddi sağlık sorunları yaşandığını kaydetti. Bakırköy Cezaevi’nde tüberküloz tehdidi olduğunu dile getiren Akaltun, şöyle devam etti: “Cezevinde bunu tetikleyici birçok neden var. Yetersiz beslenme, havasızlık, dar alan gibi nedenler. Kaldığımız alanlar dar olduğu için hastalığın bulaşma riski de artıyor. Adalet ve Sağlık Bakanlığı’nın cezaevlerinde çok acil bir şekilde geniş kapsamlı bir sağlık tarama yapması ve gerekli tedavi yöntemlerini uygulaması gerekiyor.”