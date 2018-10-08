Cezaevleri bebeklere göre yerler değil

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Cezaevlerinde 700 bebek var ve bunlar, son derece kötü koşullarda yaşıyorlar. Cezaevleri bebeklere göre yerler değildir” dedi.

Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, hak ihlali iddialarına ilişkin cezaevlerinden kendisine gelen 200 başvuruyu, üyesi olduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na ilettiklerini söyledi. Komisyonun kendilerine üç ay yanıt vermediğini öne süren Gergerlioğlu, üç ayın ardından verilen yanıtta ise “komisyon bünyesinde Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu kurulduğu zaman cezaevlerine gidilebileceğinin” denildiğini savundu. Gergerlioğlu, komisyon tarafından verilen cevapları yeniden komisyona gönderdiklerini ifade etti. Hak ihlallerine ilişkin cezaevlerinden bazı örnekleri anlatan Gergerlioğlu, “Cezaevlerinde 700 bebek var ve bunlar, son derece kötü koşullarda yaşıyorlar. Cezaevleri bebeklere göre yerler değildir. Onların demir parmaklıklar ardında çocukluk yaşayabilmeleri mümkün değildir. Yemekler, hijyen kurallarına aykırı bir şekilde geliyor. Oldukça ağır insan hakları ihlali var.” görüşünü dile getirdi. Gergerlioğlu, hak ihlallerine ilişkin vahim iddialar olduğunu belirterek, komisyonun bir an önce toplanmasını istedi. AA

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