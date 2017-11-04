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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Cezaevleri hasta tutuklularla dolu

04 Kasım 2017, Cumartesi
İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi Hukuk ve Cezaevi Komisyonu, Adana Barosu Cezaevi Komisyonu, Çukurova Bölgesinde bulunan cezaevleri ile ilgili kapsamlı rapor hazırladı.

21 sayfadan oluşan raporda geçmiş yıllara göre cezaevlerinde hak ihlallerinde artış olduğu kaydedildi. Adalet Bakanlığı verilerinden hareket eden üç komisyon 24 Ekim itibariyle cezaevlerinde 229 bin 790 tutuklu ve hükümlünün bulunduğuna işaret edilirken, 384 cezaevinin kapasitesinin 207 bin 339 olduğu ifade edildi. Yine Adalet Bakanlığı verilerine göre cezaevlerinde 2 bin 800 çocuk, 9 bin 708 kadın hükümlü ve tutuklu bulunuyor. İHD Cezaevi Komisyonu’nun yaptığı başka bir çalışmaya göre 357’si ağır, olmak üzere toplam 1025 hasta tutuklu bulunuyor.

Üç komisyonun hazırladığı raporda verilerin her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Raporda, bu tablonun ana sebebi, sosyo ekonomik yaşamın her alanında olduğu gibi, cezaevlerinde de uygulanan devletin güvenlikçi politikalar olduğu yönünde görüş birliğine varıldı. Bölge cezaevlerinde 32 hasta mahpusun bulunduğunu belirten İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör; hasta mahpusların ivedilikle tedavi edilmelerini istedi.

Duvar’ın haberine göre, İlhan Öngör, “Adli Tıp Kurumu halen resmi bilirkişi konumunu sürdürüyor. Dolayısıyla bağımsız olmadığı açıkça ortada. Adli Tıp Kurumu’nun, resmi bilirkişi uygulamasına son verilmediği sürece sorunlar devam edecektir. Adli Tıp Kurumu objektif değerlendirme yapmamaktadır. Bu da hasta ve ağır hasta sayınının artmasına neden olmaktadır” dedi. Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı Tugay Bek ise KHK ve OHAL uygulamalarının dışında cezaevi yönetimlerinin keyfi uygulamalarına da dikkat çekiyor.

 

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