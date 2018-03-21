Cezaevleri nüfusunda rekor artış

Avrupa cezaevlerindeki tutuklu ve mahkum sayısı 1 milyon 500 bin sınırını aştı.

2006-2016 döneminde cezaevi nüfusu en fazla artış gösteren ülke Türkiye oldu. Avrupa Konseyi ile Lozan Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 2016 yılında Avrupa cezaevlerinin durumunu gösteren istatistikler Strasbourg’da açıklandı. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, veriler 1 Eylül 2016 tarihinde Rusya dışındaki Avrupa Konseyi ülkelerinde 859 bin 102 tutuklu ve mahkûmun bulunduğunu gösteriyor. Bu sayıya Rusya da eklendiğinde toplam cezaevi nüfusu 1 milyon 505 bin 187’ye çıkıyor. Avrupa’da 1 Ocak 2016 itibarıyla 100 bin kişiye ortalama 127 tutuklu düşüyor. Bu alanda en yüksek orana sahip ülkeler Gürcistan (256), Türkiye (244), Litvanya (244), Azerbaycan (236) ve Moldova (222). En düşük oranlara sahip ülkeler ise San Marino (6), İzlanda (37), Hollanda (51), Finlandiya (56) ve Danimarka (59). İstatistiklere göre, 2016’da cezaevi nüfusu en çok artan ülkeler sırasıyla Bulgaristan (yüzde 10.8), Türkiye (yüzde 9.5), Çekya (yüzde 7.6), Sırbistan (yüzde 6.6) ve Danimarka (yüzde 5.5) oldu.

Tutuklu başına günlük ortalama 21 euro harcama

Avrupa genelinde 2015 yılında ortalama tutukluluk süresi 8.5 ay, geçici tutukluluk süresi ise 3.5 ay olarak kaydedildi. Aynı yıl Avrupa genelinde 10 bin tutukludan sadece 1’inin firar ettiği belirtiliyor. İşlenmiş suç temelinde hırsızlık yüzde 18.9’la tutuklular arasında ilk sırada geliyor. Hırsızlıktan mahkum olmuşların en yoğun olduğu ülkeler Gürcistan, Bulgaristan, Monako, Slovenya ve Türkiye. Avrupa’da tutuklu başına günlük ortalama harcama 108 euro 59 cent olarak kaydedildi. Ortanca (medyan) değer dikkate alındığında bu meblâğın Avrupa geneli için 51 euro olduğu belirtiliyor. Türkiye de tutuklu başına günlük ortalama 21 euro harcamayla listenin alt sıralarında yer alıyor.