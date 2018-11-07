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7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Cezası onanan Mutlu, tekrar cezaevinde

07 Kasım 2018, Çarşamba 12:00
‘Mülkiye yapılanması dâvâsı’nda yerel mahkemece “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne’de cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, “mülkiye” yapılanmasına yönelik dâvâda mahalli mahkemece “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu avukatlarıyla birlikte Edirne Adliyesine gelerek teslim oldu. İnfaz savcılığındaki işlemlerinin ardından Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü. Dairenin kararı ile sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murtezi Balcı, Yusuf Yavaşcan’a verilen hapis cezaları ile Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt’a verilen beraat hükümleri onanmıştı.

AA

Etiketler: hüseyin avni mutlu
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