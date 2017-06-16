CHP'den bir ''yürüyüş'' kararı daha

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan ilçe başkanları toplantısından yürüyüş kararı çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan başlattığı 25 gün sürecek 428 kilometre yürüyüşe CHP İzmir örgütü de 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndan çıkacağı yürüyüşle destek verecek. Yürüyüş güzergahı ve zamanlaması, kılıçdaroğlu ile Gebze'de buluşacak şekilde hazırlandı. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri, partililer, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşe başlayacak. Yürüyüşün güzergahı ve zamanlaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gebze'de buluşulacak şekilde ayarlandı. İzmir Alsancak'tan başlayacak yürüyüş, Manisa, Akhisar, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Gebze ile sürecek. Günde 20 kilometre yürüyecek CHP heyeti, yol üzerindeki otel ve pansiyonlarda konaklayacak. *** Okumak için tıklayınız: Yürüyüş devam ediyor: Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine cevap Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hakkında sert açıklama Kılıçdaroğlu: Bıçak kemiğe dayandı artık, yeter diyoruz DHA

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