CHP'den Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol hakkında karar

CHP Grup Disiplin Kurulu Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol hakkında verdiği kararı açıkladı.

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmesi kararını aldı. Alınan bilgiye göre, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu bugün toplandı. Ardahan Milletvekili Yılmaz ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile ilgili disiplin dosyalarının görüşüldüğü toplantıda, Öztürk Yılmaz'a, CHP Tüzüğü'nün ilgili maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79'uncu maddesi gereğince "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmesine kesin olarak karar verildi. Toplantıda, Elazığ Milletvekili Erol'un mazeretinin kabul edilerek, sözlü savunmasını 13 Aralık 2018 tarihinde yapması da kararlaştırıldı.

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