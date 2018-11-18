CHP Edirne Milletvekili Bircan tedavi gördüğü hastanede öldü

Parti çalışması için gittiği Iğdır'da 30 Temmuz'da beyin kanaması geçiren ve Ankara'da yoğun bakımda tedavi gören Bircan (59), bu sabah öldü.

Bircan'ın oğlu Eren Bircan da sosyal medya hesabından ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, cenaze namazının Edirne'de olacağını vurguladı. Edirne'nin Enez İlçesine bağlı Hasköy'de 1959'da doğan Erdin Bircan, İstanbul Hasköy Lisesinde okudu. Özel sektörde yöneticilik yapan Bircan, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nde (TRYİAD) iki dönem başkan yardımcılığı görevini üstlenen Bircan'ın, Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesiydi. TBMM'de 25 ve 26. dönemlerde milletvekili olarak görev yapan Bircan, 24 Haziran seçimlerinde de Edirne'den parlamentoya girmeye hak kazandı. Erdin Bircan evli ve iki çocuk babasıydı. AA

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