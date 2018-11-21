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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

CHP'li Ali Şeker: Sosyal Hizmet Uzmanı sayısı bir an evvel arttırılmalı

21 Kasım 2018, Çarşamba 10:30
CHP'li Ali Şeker Cimer'e yaptığı bilgi edinme başvurusunda çocuk anneliklere yönelik Sağlık Bakanlığı'na sorular yöneltti.

Bakanlıktan gelen cevapları değerlendiren CHP'li vekil Şeker, "Resmi verilere göre 18 ayda 21 bin 957 çocuk gebe hastanelerde kayıt altına alınmış. Yani her gün 40'dan fazla çocuğumuz, daha kendileri çocukken anne olmaya zorlanmış" ifadelerini kullandı.

"Çocuk gelinleri saklamak istismara göz yummak, bu istismara ortak olmaktır" diyen Şeker, geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'da bulunan iki hastanede 18 yaş altı gebeliklerin adli makamlara bildirilmemesi olayını hatırlattı.

Sosyal Hizmet Nedir?

"SOSYAL HİZMET UZMANI SAYISI BİR AN EVVEL ARTTIRILMALI"

CHP'li Şeker'in bilgi edinme başvurusuna gelen yanıta göre Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 1490, özel hastanelerde 36, üniversite hastanelerinde ise 118 Sosyal Hizmet Uzmanı “Sosyal Çalışmacı” ünvanıyla hizmet veriyor.

Çocuk gebeliklerin önlenmesi, çocuk gelinlerin önüne geçilmesi ve çocuk evliliklerin çocuklarımızda meydana getirdiği sosyal tahribatın iyileştirilmesi için Sosyal Hizmet Uzmanlarına büyük görev düştüğünü belirten Şeker,

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmet Uzmanı sayısını bir an evvel arttırmalı. Vakaların tespiti ve adli makamlara hızla aksettirilmesi için sağlık personeline gerekli eğitim ciddiyetle verilmeli. Çocuklarımız çocukluklarını gerektiği gibi yaşayabilmeli, oyunlarını oynayıp okullarına gidebilmeli. Bağımsız, eşit, özgür bireyler olarak bu hayattaki yerlerini alabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınması devletin temel görevidir” dedi.

 

Haber Merkezi

Etiketler: İstismar, Sosyal Hizmet Uzmanı
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