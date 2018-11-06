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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

CHP'li Salıcı'dan İnce açıklaması: Kendisi partimiz açından önemli bir değer

06 Kasım 2018, Salı 11:20
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, iktidar partisi AKP'nin yerel seçimler öncesinde partisine yönelik "bölücülerle ittifak yapacaklar" algısı yaratmaya çalıştığını söyledi.

Muhalefet partilerinin, yerel seçimlere de "istikrarlı eşitsizlik" ortamında gireceğini belirten Salıcı, partisinin hedefini "3-5 belediye daha kazanmak değil, AKP'yi 24 Haziran seçimlerinin gerisine düşürmek" olarak açıkladı.

'HDP seçmeninin oyuna talip olmanın adı bölücülük oluyor'

Salıcı, parti olarak AKP, HDP seçmeni dâhil, bütün kesimlerden oy alacak belediye başkan adayları ile yola çıkacaklarını söyledi.

AKP'nin, partisini "HDP ile ittifak yapacak" algısıyla hedefleştirmeye çalıştığına işaret eden Salıcı, şu görüşleri savundu:

"AKP seçmeni Ağrı'da HDP seçmeninin oyuna talip oluyor, bunun adı ittifak olmuyor ama CHP birçok büyükşehirde, İstanbul'da, Ankara'da, Adana, Mersin'de HDP seçmeninin oyuna talip oluyor, bunun adı bölücülük oluyor.

"Bize hikaye anlatmasınlar. Onlar daha yokken CHP vardı, Türkiye'de siyasetin nasıl kurgulanması gerektiğini ve bunun da toplumsal tabanda nasıl karşılık bulacağını CHP ince ince düşünerek konuşarak tartışarak gösterecektir."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve AKP sözcülerinin Doğu ve Güneydoğu'daki seçimden sonra da "kayyum atanabileceği" yönündeki sözlerini de eleştiren Salıcı, iktidar partisinin, kamunun bütün olanaklarının yanı sıra, medya üzerindeki bütün gücüne rağmen bölgede seçimi kaybetme endişesi yaşadığını savundu:

"Halkın seçtiği kişilerin, görevden alınması doğru değil. Milletvekilleri belediye başkanlığı için de bu böyle. Bundan en çok şikâyet eden şu andaki cumhurbaşkanıdır. Ama kendisinin şikâyetçi olduğu bir konuyu başkaları için yapmak haksızlığını da büyük bir hoyratlıkla göstermiştir.

"Vatandaşın önüne sandığı koyarsınız, adaylarınızı çıkarırsınız, zaten basın sizin elinizde devletin bütün olanaklarını kullanıyorsunuz. Bu koşullara rağmen seçimi kazanamıyorsanız oturup düşünün. AKP'ye muhalefet eden bütün partiler, bu istikrarlı eşitsizlik ortamında seçime gidiyor.

"Buna rağmen seçimi kazanamıyorsanız burada yapmanız gereken şey hatayı kendinizde aramak. Yasal yolları kullanarak, birilerini görevden aldırmaya çalışmak değil. "

'Hedefimiz işte bu'

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde hedeflerini "3-5 belediye daha fazla almak üzerine kurmadıklarını" belirten Salıcı, hedeflerinin AKP'yi "siyasi sonuç" doğuracak şekilde 24 Haziran seçimlerinde aldığı oyun altına geriletmek olduğunu ifade etti:

"Eğer gelece dair, siyasi sonuç üretebilecek bir sonuç aldıysanız, örneğin bazı büyükşehirlerde AKP kaybettiyse ve CHP'li belediyeler kazandıysa, bu önümüzdeki süreç için siyasi sonuç yaratır mı? Yaratır. Hedefimiz işte bu."

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrasında başlayan "iç tartışmanın" benzerinin yerel seçimlerden sonra da yaşanabileceği iddialarına ise Salıcı, "Biz, 31 Mart'a bakıyoruz. Bizim mücadelemiz AKP ile. Hiçbir CHP'li ile özel bir mücadelemiz yok. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları yaratanlarla mücadele edeceğiz. Bu, CHP'nin içindeki herhangi bir tartışmadan daha kıymetli" yanıtını verdi.

"Kendisi partimiz açından önemli bir değer"

Salıcı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, genel seçimlerden sonra da parti içinde yönetim değişikliği tartışmasını başlatan Muharrem İnce'nin belediye başkan adaylığı konusunda ne düşünüyor? Salıcı bu konuda "temkinli" bir dil kullandı:

"Kendisi partimiz açından önemli bir değer. CHP'de sayın İnce gibi değerli birçok siyasetçi arkadaşımız var. Burada isimler üzerinden değil, az önce söylediğimiz 'siyasi sonucu nasıl yaratabiliriz' üzerinden giden bir bakış açısına ihtiyaç var.

"Sayın İnce aday olabilir mi? Olabilir. CHP'nin bütün üyeleri de bir adaylık iddiası ortaya koyabilirler. Nitekim başvuru sürecinde adaylık iddiası ortaya koyan birçok arkadaşımız oldu. Belediye başkanlığı bir iddia işi. 5. sıradan milletvekili olabilirsiniz ama 2. sıradan belediye başkanı olan bir isim tanımıyorum ben. Bir iddia ortaya koyarsınız, o iddia parti yetkili kurulları tarafından değerlendirilir ve eğer sonuçta adaylaşma sizinle gerçekleşirse o iddiayı sahada kazanmak olarak ortaya koyarsınız ki bu çok hakkaniyetli bir şeydir. "

BBC Türkçe

Etiketler: CHP, Salıcı
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