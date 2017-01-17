CHP'li vekiller kaza geçirdi

CHP milletvekili Tanju Özcan'ın aracı Meclis'in açılır kapanır bariyerlerine çarptı. Araçta bulunan İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve Tanju Özcan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özel şoförün kullandığı Özcan'a ait 06 TNJ 14 plakalı otomobil, TBMM'ye giriş işlemleri için Çankaya kapısına geldi.

İşlemleri tamamlan araç içeri girmek için hareket ettiği sırada aniden açılır kapanır bariyer çalışmaya başladı. Şoförün bariyerin açıldığını fark etmemesi üzerine otomobil bariyere çarptı. Hava yastıkları açılan araçta hasar oluştu.

"HIZIMIZ YÜKSEK OLSAYDI DAHA KÖTÜ OLURDU"

Meclis revirinde kontrolden geçirilen Özcan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Özcan, "İşlemler tamamlandıktan sonra polis bize 'geçin' dedi, ancak hareket ettiğimiz sırada bariyer açılmaya başladı. Bariyeri göremediğimiz için kaza meydana geldi. Biz orada 30-35'le gidiyorduk, hızımız yüksek olsaydı daha kötü sonuçlar olabilirdi." dedi.

2 VEKİLİN DURUMU İYİ

Özcan, araçta İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in de bulunduğunu, onun da sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.