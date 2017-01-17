"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

CHP'li vekiller kaza geçirdi

17 Ocak 2017, Salı 14:58
CHP milletvekili Tanju Özcan'ın aracı Meclis'in açılır kapanır bariyerlerine çarptı. Araçta bulunan İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve Tanju Özcan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özel şoförün kullandığı Özcan'a ait 06 TNJ 14 plakalı otomobil, TBMM'ye giriş işlemleri için Çankaya kapısına geldi.

İşlemleri tamamlan araç içeri girmek için hareket ettiği sırada aniden açılır kapanır bariyer çalışmaya başladı. Şoförün bariyerin açıldığını fark etmemesi üzerine otomobil bariyere çarptı. Hava yastıkları açılan araçta hasar oluştu.

"HIZIMIZ YÜKSEK OLSAYDI DAHA KÖTÜ OLURDU"

Meclis revirinde kontrolden geçirilen Özcan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Özcan, "İşlemler tamamlandıktan sonra polis bize 'geçin' dedi, ancak hareket ettiğimiz sırada bariyer açılmaya başladı. Bariyeri göremediğimiz için kaza meydana geldi. Biz orada 30-35'le gidiyorduk, hızımız yüksek olsaydı daha kötü sonuçlar olabilirdi." dedi.

2 VEKİLİN DURUMU İYİ

Özcan, araçta İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in de bulunduğunu, onun da sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İddianame hazırlandı: Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıl hapsi isteniyor

    Doğum gününde toprağa verildi

    Teröristin yakalandığı evde ilginç not!

    Western Avustralya'daki en güzel cami...

    Erdoğan, yakalanan teröristle ilgili konuştu

    Kilisede Kur'an-ı Kerim okundu

    Görmez'den örnek hareket: "Hayatım boyunca artık dostumsun, arkadaşımsın"

    Diyanet'ten satranç fetvası

    Ülke nüfusundan fazla turisti ağırladı: 30. Lem'a, İsm-i Kuddûs ve İstanbul...

    Malezya uçağını arama çalışmaları sonlandırıldı

    Diyarbakır'da terör: Saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı!

    Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

    Ortaköy saldırısını gerçekleştiren terörist hakkında dikkat çeken detaylar...

    18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girecek

    Ortaköy katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

    Millet vekilini arıyor

    Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler

    İsrail işgalindeki Filistin camileri

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu gerginlik ve tedirginlik niye?
    Genel

    Ortaköy katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı
    Akif ARSLAN

    Dini siyasete âlet etmek
    Genel

    Millet vekilini arıyor
    Cevher İLHAN

    Demirel, İncirlik’i ABD’ye kapatmıştı
    Genel

    Görmez'den örnek hareket: "Hayatım boyunca artık dostumsun, arkadaşımsın"
    Genel

    Diyanet'ten satranç fetvası
    Faruk ÇAKIR

    Bindiğiniz dalı kesmeyin
    Ahmet BATTAL

    Tasarının geneli hakkında Can’dan bir görüş-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.