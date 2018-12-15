CHP'li vekiller Ulaştırma Bakanı'nı istifaya davet etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlığının bütçesi üzerinde konuşmasına başlamadan önce, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz alarak, Ankara'daki tren kazasıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve Turhan'ı istifaya davet etti.

TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ile 125 üniversitenin bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Turhan, kürsüye geldiği sırada da CHP'li milletvekilleri, ellerinde "istifa" yazılı dövizleri kaldırarak "istifa" diye bağırdı. AKP'li milletvekilleri de bu sırada ayağa kalkarak, Turhan'a alkışla destek verdi. AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşanması üzerine, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

Bu sırada CHP milletvekilleri Genel Kurul'dan ayrıldı.

Turhan'ın konuşması sırasında CHP sıralarında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP sıralarında Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ve yanlarında birer milletvekili Genel Kurul'da bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kazayla ilgili herkesin çok üzgün olduğunu ifade etti.

Zengin, "Vefat edenler karşısında bizim muhalefetten daha az üzüldüğümüzü söyleyemeyiz. Şov yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bir, iki arkadaşımız pankart açabilir ama bu tür eylem yapmak İçtüzüğe de aykırı. Bu manada eylem olacaksa, bireysel olmasının anlamı vardır. Sordukları soruların cevabını dinlemelerini arzu ederdim." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, kazanın bütün yurttaşların vicdanında önemli yaralar açtığını belirtti.

Çorlu kazasından kısa süre sonra bu kazanın meydana gelmesinin önemli sorulara yol açtığını savunan Gök, Bu travmanın bir an önce atlatılması gerekir. Tren gibi güvenli bir yolculuk alanını insanların sorgulamasına meydan vermeden gerekli tedbirler alınmalı." dedi.

Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Perşembe sabahı Ankara'da yaşanan elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Mecliste bu kazayla ilgili yoğun bir müzakere yaşandığını dile getiren Turhan, bu değerlendirmeleri ve insani hassasiyeti çok kıymetli bulduğunu ve dikkatle takip ettiğini bildirdi.

Turhan, "Odaklandığımız nokta insan hayatı ve güvenliğidir. Bu çerçevede kazanın sebebine ilişkin incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gereken yapılacaktır." diye konuştu.

"Taşıt sayısı 15 yılda yüzde 156 arttı"

Son 15 yılda taşıt sayısının yüzde 156, kara yollarındaki trafiğin ise yüzde 151 arttığına dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:

"Kara yollarımız artan ulaşım talebinin karşılanmasında önemli bir hizmeti ifa etmektedir. Bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 637 kilometreye çıkardık, yol ağımızın yüzde 39'u, ana akslarımızın tamamına yakını bölünmüş yol haline geldi. Buna bağlı olarak seyir hızımız iki katına çıktı. Seyahat süreleri yarı yarıya kısaldı. Artık trafiğin yüzde 81'i bölünmüş yollarda seyahat ediyor. Bu sayede 17 milyar 700 milyon liralık iş gücü ve yakıt tasarrufunun yanında emisyon salınımında da 3 milyon 294 bin ton azalma sağlamış olduk."

Yol ağının 25 bin 204 kilometresini bitümlü sıcak kaplamalı hale getirdiklerini belirten Turhan, sınır kapıları, limanlar, demir yolları ve havalimanlarıyla bağlantıları sağlayacak olan doğu-batı koridorlarının yüzde 90'ını, kuzey-güney koridorlarının da yüzde 85'lik bölümünü tamamladıklarını dile getirdi.

Bakan Turhan, otoyol seferberliği çerçevesinde otoyol uzunluğunu 2 bin 842 kilometreye çıkardıklarını, 2016'da hizmete sunulan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını 2020'de hizmete açacaklarını aktardı.

"Hazineye 7 milyar 768 milyon lira kaynak aktardık"

Turhan, bu yıl 11 milyonu aşkın araç muayenesi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Turhan, "Bugüne kadar Hazineye 7 milyar 768 milyon lira kaynak aktardık. Sürdürülebilir bir kalkınma için yaptığımız projelerde doğanın korunmasına da hassasiyet gösteriyoruz. Bu kapsamda, bu projelerimizin civarında 16 yılda 62 milyon ağaç diktik. Hedefimiz, yeşilin hakim olduğu yollarda her daim güvenli seyahati sağlamaktır." diye konuştu.

Marmaray, yüksek hızlı tren hatları, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi gibi devasa projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Turhan, bin 213 kilometreye ulaşan yüksek hızlı tren hatlarında taşınan yolcu sayısının 45 milyona yaklaştığını bildirdi.

Hızlı trenler sayesinde çevresi genişleyen şehirlerin neredeyse birbirinin banliyösü haline geldiğini söyleyen Turhan, şunları kaydetti:

"Ulaşım maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak, çevreci bir ulaştırma türü olma özelliğini daha da pekiştirmek için başlattığımız elektrikli ve sinyalli hat hamlemiz devam ediyor. Elektrikli hat uzunluğumuzu 5 bin 467 kilometreye, sinyalli hat uzunluğunu 5 bin 746 kilometreye ulaştırdık. Sinyalizasyon diye bir konu devamlı tartışılıp duruyor. 12 bin kilometrenin üzerindeki demir yollarımızdaki sinyalli hat uzunluğunu özellikle son 9 yılda 5 bin 746 kilometreye ulaştırdık. Demir yollarımızda sinyalizasyon sistemiyle günde 746, tren teşkil memuruyla 493 adet tren taşımacılık hizmeti veriyor, olmazsa olmaz değil."

Yerli ve milli üretim seferberliğini demir yollarında da hayata geçirdiklerini belirten Turhan, "İlk defa milli tasarımla demir yolu araçları üretmeye başladık. Yük taşımacılığında, bağlantı noktaları olan lojistik merkezlerine ayrı bir önem veriyoruz. Bölgesel kalkınma amaçlı planladığımız 21 lojistik merkezden 11'ini hizmete aldık. Maden sahaları, fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri gibi yük merkezlerine yaptığımız bağlantı hatlarıyla demir yollarının yük taşımacılığındaki payını artırmayı hedefliyoruz. Bu yatırımı sanayicilerimizle iş birliği içinde yapıyoruz." dedi.