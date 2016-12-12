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CHP MYK açıklaması: Bu eli kanlı şebeke halkımızın sarsılmaz iradesiyle yenilecektir

12 Aralık 2016, Pazartesi 16:46
CHP, 10 Aralık'ta İstanbul'da yaşanan terör saldırısına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu Bildirgesi yayınladı.

Bildirge'de ,"Bilinmelidir ki, milletimize karşı alçakça saldırılarla dolu tarihine yeni bir katliam ekleyen PKK terör örgütü işlediği bu suçlarla amacına asla ulaşamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

CHP MYK Bildirgesi'nde, "Terörle mücadeleyi zaafa düşüren, güvenlik güçlerimizin etkin mücadelesini engelleyen uygulamalardan vazgeçilmeli, huzur ve güven ortamını zedeleyen, toplumsal barışımıza zarar veren anti demokratik uygulamalar bir an önce son bulmalıdır" denildi.

CHP MYK Bildirgesi şöyle: "10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da yaşanan terör saldırısında şehit olan polislerimize ve sivil yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde insanlığa karşı apaçık suç işleyen bu saldırının faillerini, azmettiricilerini ve arkasındaki güçleri lanetliyoruz. Bilinmelidir ki, milletimize karşı alçakça saldırılarla dolu tarihine yeni bir katliam ekleyen PKK terör örgütü işlediği bu suçlarla amacına asla ulaşamayacaktır. Bu eli kanlı şebeke ve bu şebekeden beslenenler Cumhuriyete, demokrasiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne âşık halkımızın sarsılmaz iradesiyle yenilecektir.

Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının kurulması, terörle mücadele edilmesi Hükümetlerin görevidir. Üzülerek ifade edelim ki, yaşanan yönetim zafiyeti nedeniyle 1 yılda 17 büyük saldırıda 360'ın üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 800'den fazla vatandaşımız yaralanmıştır. Hükümet makamları yalnız kınama mesajı yayınlayarak değil, bu olaylar yaşanmasın diye önlem alınacak yerlerdir. Bu açıdan gereken özeleştiri açıkça yapılmalı, terör örgütlerine alan bırakan yönetim zafiyeti son bulmalıdır. İktidar, ülkemizin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmelidir. Bu bağlamda, terörle mücadeleyi zaafa düşüren, güvenlik güçlerimizin etkin mücadelesini engelleyen uygulamalardan vazgeçilmeli, huzur ve güven ortamını zedeleyen, toplumsal barışımıza zarar veren anti demokratik uygulamalar bir an önce son bulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadelede hükümete her türlü desteği vermeye hazırdır. "

DHA

Etiketler: chp, terör saldırısı, istanbul
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