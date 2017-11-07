CHP, Paradise Belgeleri için araştırma önergesi verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarının da isminin geçtiği Paradise Belgeleri için araştırma önergesi vereceklerini açıkladı ve “Umarım Sayın Başbakan verdiği sözün arkasında durur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Başbakan Yıldırım’ın oğullarının vergi kaçırdığı iddiasını gündeme getirdi ve “Binali Yıldırım’a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi arkadaşlarım, vergi cennetlerinde kimin ne kadar parası var, kimin ne kadar şirketleri var ortaya çıksın diye araştırma önergesi verecekler. Umarım Sayın Başbakan verdiği sözün arkasında durur” dedi.

Okunma Sayısı: 244

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.