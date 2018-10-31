"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Albayrak'ın açıklamaları Nobel almaya aday

31 Ekim 2018, Çarşamba 19:16
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Eğer bu doğru değilse, gerçek ötesi popülist söylem dalında Nobel almaya aday bir açıklama" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Dövizde yaşanan dalgalanmalar, yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı" dediğini aktaran Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bu doğru değilse, gerçek ötesi popülist söylem dalında Nobel almaya aday bir açıklama ama bir bakan, 'bir başkentte Türkiye ekonomisiyle ilgili operasyon tezgahlandığını' söylüyorsa, bunun hangi başkentte olduğunu açıklamak zorundadır. Sayın Bakana Plan Bütçe Komisyonu'nda bu defalarca sorulmasına rağmen cevap vermemiştir. Hiçbir yetkili böyle bir lafı ortaya atıp sonra da sessizliğe bürünemez. Devlet yönetimi ciddiyet gerektirir. Sayın Bakan, bu başkent hangisiyse açık açık söylemek zorundadır. Saray ne zaman sıkışsa, hemen 'dışarıdan birilerinin operasyon yaptığını' söylemeye başlıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de aynı söylem vardı. Ben soruyorum, 15 Temmuz'da ve 10 Ağustos'ta bize operasyon çekenler kimler? Hangi başkentte bu operasyon yapıldı? Bize, komplo yapan ülke hangisiyse, karşısında iktidar muhalefet kol kola girelim, hep beraber ona karşı mücadeleyi başlatalım ama bu işin aslı var mı yok mu, bunu bilmek zorundayız".

'RAKAMLARI GÖRÜNCE UYKUM KAÇIYOR'

İktidarın, başkalarını suçlayarak sorumluluktan kurtulamayacağının altını çizen Öztrak, "Madem dolarda bu dönemde bir rahatlama var, bunu vatandaşın elektrik ve doğalgaz fiyatlarına neden yansıtmıyorsunuz? Yandaşlarınızın kurduğu santrallere verdiğiniz doğalgazda yüzde 9 indirim yapıyorsunuz da vatandaşa verdiğiniz doğalgazda neden indirim yapmıyorsunuz? Hep yandaşa çalışıyorsunuz, vatandaşa hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Ekonomi gemisinin hala çok tehlikeli sularda, yıpranmış bir şekilde seyrettiğini aktaran Öztrak, gelecek yıl Türkiye'nin borçlarını çevirmede ciddi güçlüklerle karşılaşacağını iddia etti.

"Açık söyleyim, Hazine Müsteşarlığı yapmış biri olarak, ben bu rakamları gördüğümde uykularım kaçıyor ama bir bakıyorum saray son derece rahat. Tüm bu rakamlar artık ekonomide yumuşak iniş ihtimalinin kalmadığını, inişin oldukça sert olacağını gösteriyor" diyen Öztrak, milletin perişan halde olduğunu savundu.

'GIDA KRİZİ KAPIDA'

Tarım Kanunu'na göre 2019'da çiftçiye verilmesi gereken desteğin 44.5 milyar Türk Lirası olduğunu dile getiren Öztrak, programa göre çiftçiye 17 milyar Türk Lirası verileceğine dikkati çekti.

Çiftçinin bir kısmının, gübre, mazot, ilaç, tohum fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim yapamadığını, bir kısmının ise ekim gübresini atamadığına dikkati çeken Öztrak, "Gıda krizi kapıda ama çiftçiye destek yok" dedi.

Öztrak, açıklanan fındık destekleme taban fiyatını da eleştirerek, üreticinin elindeki fındığı sattığını, bu fiyatın, fındık stoklayanlardan fındık almak için ilan edildiğini savundu.

Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP Sözcüsü Çelik: Ciddiye almayın, onun anlayacağı işler değil bunlar

    Merkel'in koltuğuna eski bir milletvekili talip oldu

    CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Albayrak'ın açıklamaları Nobel almaya aday

    ‘Donan askerlerin araştırılması’ AKP oylarıyla reddedildi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaşıkçı başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü

    KDV ve ÖTV indirimleri açıklaması

    Partilerde ''aday hareketliliği'' başladı: Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?

    Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin baskısıyla ilerliyor

    ''Bazı makamlar dışında'' makam araçlarına yerli zorunluluğu

    Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 60'ncı senesinde yad ediliyor...

    AB'den Kaşıkçı için bir çağrı daha

    Bakan Kurum: Şehirlerimizin hepsi birbirine benzedi

    Gözleri ile dikkat çekiyor

    Uysal: Artık 'Yetersiz bakiye!' anonsuyla karşılaşılmayacak

    En iyi 50 teknik adam arasında Türkiye'den tek isim var

    Ambalajlı gıda ve içecekler ile ilgili ''tuz'' kararı

    Daha önce böyle bir tesis görmüş müydünüz?

    İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer Ankara'ya gerçekleşti

    Merkez Bankası'ndan 'enflasyon tahmini' açıklaması

    Karakutunun ilk sinyalleri alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yerel seçim ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Siz yokken Yeni Asya, Cumhuriyeti savunuyordu!
    Mustafa ORAL

    Yüzünde Cenneti gördüm İbrahim!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Pencerelerden seyret içlerine girme!” ne demektir?
    Genel

    Günler sonra... Donan şehitler siyaset gündeminde
    Genel

    Yeni Asya olmasa yolumuzu şaşırırız
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var, her şey var
    Genel

    TÜİK ihracat rakamlarını açıkladı: En fazla ihracat yapılan ülke yine değişmedi
    Genel

    Tohum yasasının kaybedeni kim?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cinayetin düşündürdükleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.