CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Albayrak'ın açıklamaları Nobel almaya aday

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Eğer bu doğru değilse, gerçek ötesi popülist söylem dalında Nobel almaya aday bir açıklama" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Dövizde yaşanan dalgalanmalar, yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı" dediğini aktaran Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bu doğru değilse, gerçek ötesi popülist söylem dalında Nobel almaya aday bir açıklama ama bir bakan, 'bir başkentte Türkiye ekonomisiyle ilgili operasyon tezgahlandığını' söylüyorsa, bunun hangi başkentte olduğunu açıklamak zorundadır. Sayın Bakana Plan Bütçe Komisyonu'nda bu defalarca sorulmasına rağmen cevap vermemiştir. Hiçbir yetkili böyle bir lafı ortaya atıp sonra da sessizliğe bürünemez. Devlet yönetimi ciddiyet gerektirir. Sayın Bakan, bu başkent hangisiyse açık açık söylemek zorundadır. Saray ne zaman sıkışsa, hemen 'dışarıdan birilerinin operasyon yaptığını' söylemeye başlıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de aynı söylem vardı. Ben soruyorum, 15 Temmuz'da ve 10 Ağustos'ta bize operasyon çekenler kimler? Hangi başkentte bu operasyon yapıldı? Bize, komplo yapan ülke hangisiyse, karşısında iktidar muhalefet kol kola girelim, hep beraber ona karşı mücadeleyi başlatalım ama bu işin aslı var mı yok mu, bunu bilmek zorundayız".

'RAKAMLARI GÖRÜNCE UYKUM KAÇIYOR'

İktidarın, başkalarını suçlayarak sorumluluktan kurtulamayacağının altını çizen Öztrak, "Madem dolarda bu dönemde bir rahatlama var, bunu vatandaşın elektrik ve doğalgaz fiyatlarına neden yansıtmıyorsunuz? Yandaşlarınızın kurduğu santrallere verdiğiniz doğalgazda yüzde 9 indirim yapıyorsunuz da vatandaşa verdiğiniz doğalgazda neden indirim yapmıyorsunuz? Hep yandaşa çalışıyorsunuz, vatandaşa hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Ekonomi gemisinin hala çok tehlikeli sularda, yıpranmış bir şekilde seyrettiğini aktaran Öztrak, gelecek yıl Türkiye'nin borçlarını çevirmede ciddi güçlüklerle karşılaşacağını iddia etti.

"Açık söyleyim, Hazine Müsteşarlığı yapmış biri olarak, ben bu rakamları gördüğümde uykularım kaçıyor ama bir bakıyorum saray son derece rahat. Tüm bu rakamlar artık ekonomide yumuşak iniş ihtimalinin kalmadığını, inişin oldukça sert olacağını gösteriyor" diyen Öztrak, milletin perişan halde olduğunu savundu.

'GIDA KRİZİ KAPIDA'

Tarım Kanunu'na göre 2019'da çiftçiye verilmesi gereken desteğin 44.5 milyar Türk Lirası olduğunu dile getiren Öztrak, programa göre çiftçiye 17 milyar Türk Lirası verileceğine dikkati çekti.

Çiftçinin bir kısmının, gübre, mazot, ilaç, tohum fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim yapamadığını, bir kısmının ise ekim gübresini atamadığına dikkati çeken Öztrak, "Gıda krizi kapıda ama çiftçiye destek yok" dedi.

Öztrak, açıklanan fındık destekleme taban fiyatını da eleştirerek, üreticinin elindeki fındığı sattığını, bu fiyatın, fındık stoklayanlardan fındık almak için ilan edildiğini savundu.