CHP, psikiyatristlere danışmış

Eski CHP Milletvekili Yarkadaş, 24 Haziran seçimi sonrası CHP yönetiminin Türkiye Psikiyatri Derneği'ne başvurduğunu açıkladı. Yarkadaş, "CHP'nin politikaları, aday belirleme yöntemleri, ortaya koyduğu adaylar çıkınca iyice CHP seçmeninde soğuma oldu. CHP'nin bu konuda bir çözüm aradığını, hatta Psikiyatristler Derneği'ne gittiğini gördük" dedi.

24 Haziran seçim yenilgisi sonrası seçmenin ümidini kaybetmesi sonucu CHP yönetimi, Türkiye Psikiyatri Derneği'ne başvurdu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), her dönem seçmenini büyük umutlarla sandığa götürüyor. Ancak her seferinde, aynı hüsranı yol açıyor. Bu durum, partide psikolojinin bozulmasına yol açtı. 'GENEL MERKEZ'E 2 KEZ BRİFİNG VERDİLER' Barış Yarkadaş konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "CHP'nin politikaları, aday belirleme yöntemleri, ortaya koyduğu adaylar çıkınca iyice CHP seçmeninde soğuma oldu. CHP'nin bu konuda bir çözüm aradığını, hatta Psikiyatristler Derneği'ne gittiğini gördük. Kızgın seçmeni nasıl sandığa getirebiliriz arayışı içindeler. Psikiyatrisler de gelip Genel Merkez'de, bu konuda bir brifing verdiler. Hatta 2 kez brifing verdiler." dedi. Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.