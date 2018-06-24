CHP, TRT Yönetim Kurulu üyesinin yaptığı twitter paylaşımı hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Mustafa Akış'ın seçim günü yaptığı paylaşım nedeniyle derhal gözaltına alınarak hakkında işlem yapılması gerektiğini söyledi. Tezcan, Akış hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanan eski AKP Milletvekili Mustafa Akış'ın sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Akış, 15 Temmuz darbe girişiminde, darbecilerin ateş açması nedeniyle şehit olan Ömer Halisdemir'in fotoğrafını, "Belki şehit olamayacağız, hele senin gibi namlı bir şehit hiç olamayacağız. Ama bugün biz de senin gibi vatan için ateş edeceğiz. Haydi Bismillah…" ifadesiyle paylaştı.

​"Bakın bir talihsiz paylaşım yaptı" diyen Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Önceki dönem AK Parti Milletvekili. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle TRT'ye yönetim kurulu üyesi olarak atamış kişi. Bugün paylaştığı tweet'te de ‘Vatan için ateş edin' diyor. ‘Ömer Halisdemir biz bugün senin gibi vatandaş için ateş edeceğiz' diyor. Ne için ateş edeceksin? Bu açıkça sosyal medyadan kamuya açık bir şekilde kamuoyunu tehdit etmektir. Seçim günü bu paylaşımların yapılması hangi akla hizmet. Bu kişi sıradan bir kişi değil. Acele bir şekilde TRT'ye atanmış bir kişi. TRT'nin kimlere teslim edildiğinin çarpıcı bir örneği. Vatandaşı çatıştırmaya dönük bu tür paylaşımlara karşı cumhuriyet savcılarının işlem yapması gerekir. Biz bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Derhal gözaltına alınıp hakkında işlem yapılmalı."