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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

CIA belgeleri internette yayınlandı

18 Ocak 2017, Çarşamba 09:08
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) gizliliği kaldırılan belgelerini internet üzerinden erişime açtı.

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1995 yılında çıkardığı başkanlık kararnamesi ile 25 yıl ve üzeri, tarihi önemi olan belgeleri şeffaflık gereği kamuoyuna açma mecburiyeti getirilmişti.

CIA, bu karar uyarınca hazırlıklarını tamamlayarak belgelerdeki gizliliği kaldırıp erişime açmıştı ancak belgelere erişebilmek için ilgililerin Maryland'deki Ulusal Arşive giderek bu amaçla ayrılan 4 bilgisayarı kullanması gerekiyordu.

Erişim güçlüğüne rağmen gazeteci ve araştırmacılar 1 milyondan fazla dokümanı bu bilgisayarlardan temin ederek yayınlamıştı.

Kamuoyundan gelen yoğun baskının ardından CIA geçen yıl söz verdiği gibi bu ay gizliliği kaldırılan dokümanları tüm internet kullanıcılarının erişimine açtı.

Vietnam ve Kore savaşları, soğuk savaş dönemi, ufo ve telepati dosyaları gibi 11 milyonu aşkın CIA belgesine artık internet üzerinden ulaşılabiliyor.

İnternette "https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/crest-25-year-program-archive" adresinden ulaşılabilen belgeler için sitede arama motoru hizmeti ve Küba gibi bazı tarihi konularda özel başlıklar yer alıyor.

AA

Etiketler: cia
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