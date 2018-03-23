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23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Çifte cinayetten yargılanan MİT görevlisi delil yetersizliğinden beraat etti

23 Mart 2018, Cuma 12:28
Kayseri'de ortak emlakçılık yapan Cuma Çiğdem ile Özgür Alsan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan, mahkeme aşamasında 1.5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan MİT görevlisi N.D., bugünkü karar duruşmasında beraat etti.

Olay 14 Aralık 2015'te Kocasinan ilçesi, Serçeönü mahallesindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Emlakçılık yapan Cuma Çiğdem (37) ile ortağı Özgür Alsan'dan (34) haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. İşyerine giden polis ekipleri, Alsan ve Çiğdem'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cuma Çiğdem'in ensesinden, Özgür Alsan'ın ise ense ve göğsünden ateş edilerek öldürüldüğü tespit etti. Öldürülen emlakçıların eşleri Pınar Çiğdem ve Yasemin Alsan, cinayet şüphelisinin N.D. olduğunu iddia edince MİT görevlisi olduğu ortaya çıkan N.D., gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 YIL 6 AY HAPİS YATTI

N.D. hakkında Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten ve tasarlayarak öldürme' suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık N.D., duruşmadaki ifadesinde emlakçıların öldürülmesiyle ilgili hiçbir alakasının olmadığını, Cuma Çiğdem ve Özgür Aslan ile ev almak için gittiği emlak dükkanında tanıştığını söyledi.

Davanın 9'uncu duruşmasında 1 yıl 6 ay hapis yatan N.D., tahliye oldu. Bugünkü karar duruşmasında N.D'nin avukatı Ercan Avcı, mahkemeye cinayet saati müvekkilinin MİT binasına giriş-çıkış görüntülerinin yer aldığı video görüntülerini sundu. 4 ay önce verdiği ara kararla tahliye edilen N. D., delil yetersizliğinden beraat etti.

DHA

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