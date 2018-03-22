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22 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Çiftlik Bank benzeri 65 şirket radarda

22 Mart 2018, Perşembe 12:30
Çiftlik Bank benzeri yapıları radarına alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, denetimlerde "saadet zinciri" olduğu sonucuna varılan şirketlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Denetime alınan 65 şirketin 30'unun işlemi tamamlandı ve 19'unun piramit sistem olduğu sonucuna varıldı" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Çiftlik Bank" tartışmalarının ardından, kamuoyunda "saadet zinciri" olarak bilinen yapıların denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Piramit sistemlerin, üyelerin sisteme yeni üyeler bulduklarında gelir elde edebildiği, yeni üye bulmanın imkansız hale geldiğinde ise sistemin tıkanarak insanların paralarını kaybettiği organizasyonlar olarak tanımlanabileceğini belirten Tüfenkci, "Piramit sistemler üzerinden gerçekleştirilen pazarlama sistemleri Türk hukuku açısından ele alındığında, bu tip satışların hangi hükümler gereğince değerlendirileceği hususunun açık olmaması, bu konuda özel bir düzenleme bulunmaması gibi sebeplerle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da piramit satış sistemlerine ilişkin genel çerçeveyi belirleyen düzenlemelere yer verildi" değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, söz konusu kanunun uygulayıcısı olarak Bakanlığa tanınan bu yetki ve sorumluluk üzerine piramit satış sistemleri nezdinde çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, Bakanlığa ulaşan şikayetler, resen yapılan tespitler ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda bugün itibarıyla 65 şirket ya da temsilci nezdinde denetim yapıldığını söyledi.

Bu denetimlerden 30'unun tamamlandığını ve 19'una ilişkin piramit satış sistemi olduğu sonuç ve kanaatine varıldığını bildiren Tüfenkci, "Bu şirketlerin ilgilileri hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca sistemlerin işleyişi ve yayılmasının önlenmesi amaçlarıyla tespit edilebilen elektronik ortamlarına da erişimin engellenmesi kararları verilmiştir" diye konuştu.

Tüfenkci, 35 şirket veya temsilci nezdinde ise denetim faaliyetlerinin devam ettiğine işaret etti.

PİRAMİT SİSTEMİ OLAN ŞİRKETLER

Bakanlık denetimlerine göre piramit satış sistemi olduğu sonucuna varılanlar şöyle:

"Ulusal Mali Yardımlaşma Sistemi (UMYS), Mega Grup Bilişim Ağ Paz. ve İnt. Hiz. Ltd. Şti, Kyani Turkey Kozmetik Ürünleri ve Gıda Takviyeleri İthalat, İhracat, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd. Şti., Kairos Technologies Limited Türkiye Temsilcileri, MGlobally Solutions Ltd. Türkiye temsilcileri, OWNCOIN Dış Ticaret AŞ, Evo Binary International DWC-LLC Türkiye Temsilcileri, MMM Türkiye Temsilcileri, İnfinity Coin Türkiye Temsilcileri, My Crypto World Türkiye Temsilcileri, Cmon Online Türkiye Temsilcileri (Statü İş Sistemleri Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi), Myadsino (Red Deck Entertainment Limited) Türkiye Temsilcileri, Forever Primes İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Posavis Bilgisayar Reklam E Ticaret Danışmanlık Anonim Şirketi."

ÇİFTLİK VE TARIM TEMALI YAPILAR

Piramit sistem olduğu sonucuna varılan yapılar arasında, "Çiftlik Bank" olarak da bilinen Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yanında, tarım ve çiftlik temalı başka şirketler de yer aldı. Elit Çiftlik, Çılgın Tavuklar ve Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BB Çiftliği) isimli yapıların da piramit sistem olduğu belirlendi.

Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirket (Anadolu Farm), Myluckyfarm Tarım Bilişim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, https://ciftlik.im, Cash Çiftlik, Çiftlik Shop, Çiftlik Mania, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi (Çiftlik Geliri) ve Bizim Tavuklar isimli yapılara yönelik denetim süreci ise devam ediyor.

AA

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