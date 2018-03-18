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18 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

'Çiftlik Bank' hakkında bir açıklama da Bakan Fakıbaba'dan

18 Mart 2018, Pazar 15:18
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çiftlik Bank'ın önünde sadece 'çiftlik' olduğu için millet zannediyor ki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bir ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var, ne verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış ve ocak ayında biz 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye Bakanlık olarak savcılığa dilekçe vermişiz." dedi.

Bakan Fakıbaba, "Buzağılar Ölmesin" Projesi kapsamında özel bir şirkete ait çiftliği gezerek yetkililerden bilgi aldı.

2018 yılını "Buzağılar Ölmesin" yılı ilan ettiklerini anımsatan Fakıbaba, "Bakanlık olarak bütün arkadaşlarımız ile elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Çiftlik Bank ile ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna Bakan Fakıbaba, şu yanıtı verdi:

"Çiftlik Bank'ın önünde sadece 'çiftlik' olduğu için millet zannediyor ki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bir ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var, ne verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış ve ocak ayında biz 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye Bakanlık olarak savcılığa dilekçe vermişiz. Ama bir tek şey var. O da açılışa davet etmişler. Genel olarak her açılışta, 'işlerimiz yoğun, gelemedik' deriz. Öyle bir telgrafımız olmuştur. Bunun dışında Çiftlik Bank nedir? Nasıldır? Ama sonradan bunun gerçekten vatandaşlarımızı kandırdığını anladığımız an ocak ayı içinde Çiftlik Bank'la ilgili savcılığa müracaat etmişiz. 'Bunu araştırın, bir şeyler var' diye. Çiftlik Bank ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ne ilgisi olabilir ? 'Yüzde 30 hibe vermiş', böyle bir şey yok. Tamamen dolandırıcılık. Mutlaka hükümetimiz bu bağlamda çalışmalar yapıyor."

Başka bir gazetecinin, Afrin'de sabah saatlerinde kontrol sağlandığını, bununla ilgili görüşlerini sorması üzerine Fakıbaba, "18 Mart hakikaten önemli bir gün. Nasıl 18 Mart ruhu Çanakkale'de şahlandı, birlik ve beraberliğimiz, bütün kardeşlerimiz bir araya gelip yedi düvele karşı başarı elde ettiysek bugün de Allah'a çok şükür başarıyı elde etmişiz. Ben bütün Mehmetçik'i yürekten kutluyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Biz onların sayesinde buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir programa katılmak üzere kara yoluyla Tokat'a geçen Bakan Eşref Fakıbaba'nın yolunu, Çaylı Kavşağı'nda şeker fabrikası çalışanları ve aileleri kesti. Araçtan inen Fakıbaba, vatandaşlarla bir süre görüşerek taleplerini dinledi.

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AA

Etiketler: çiftlik bank
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