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4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çiftlik Bank soruşturmasında bir tutuklama daha: Savcılığa giderek teslim olmuştu...

04 Temmuz 2018, Çarşamba 16:04
Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma kapsamında sistemin beyin takımından olduğu iddia edilen ve savcılığa giderek teslim olan şüpheli Suat Fehmi Emur tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan şüphelilerden Suat Fehmi Emur, savcılığa teslim oldu.

Şüpheli Emur, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

Çiftlik Bank'ta danışmanlık yaptığı ve sistemin beyin takımında yer aldığı değerlendirilen şüpheli Emur'un kendisine ait bir inşaat şirketindeki 398 bin lirasına da savcılık tarafından el konulduğu öğrenildi.

Soruşturmada 8 tutuklu bulunuyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme yönelik soruşturma kapsamında 38 şüphelinin yer aldığı, bu şüphelilerden 8'inin ise tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Haklarında daha önceden tutuklama kararı verilen, aralarında sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın da bulunduğu 7 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldığı belirtildi.

Öte yandan, Mehmet Aydın, kayınpederi Hakan Soysal ve Niyazi Karakoç gibi isimlerin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında, savcılık ve MASAK'ın yaptığı çalışmalar neticesinde sistemde bulunan 17 milyon 400 bin lira paranın ise adli emanete alındığı öğrenildi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Uruguay'da tutuklu bulunan şüpheli Osman Naim Karakaya'nın ise iade sürecinin devam ettiği kaydedildi.

AA

Etiketler: çiftlik bank, soruşturma
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