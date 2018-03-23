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23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

"Çiftlik Bank" ve benzeri yapılanmalar TBMM gündeminde

23 Mart 2018, Cuma 18:13
CHP, yüksek kar vaadi ve saadet zinciri benzeri yapılanmalarla kurulan "Çiftlik Bank" benzeri internet siteleri ve şirketlerin, bunlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılıkların araştırılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan Meclis araştırma önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Önergede, vatandaşların içinde bulunduğu ekonomik koşulları fırsat bilerek milli ve manevi duyguları kullanıp, yüksek kar vaadi ile saadet zinciri benzeri yapılanmalarla kurulan, internet siteleri ve şirketler aracılığı ile Türkiye’de yapılan dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığı savunuldu.

Meclis'te 2005 yılında kurulan ve kamuoyunda "Yeşil Sermaye Araştırma Komisyonu" olarak bilinen komisyonun raporuna karşın aradan geçen sürede gerekli önlemlerin alınmadığı ifade edilen önergede, "Çiftlik Bank" olayının yeşil sermaye ve saadet zinciri benzeri oluşumlar aracılığı ile vatandaşların mağdur edilmesinin önüne hala geçilemediğini gösterdiği belirtildi.

Önergede, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların can güvenliğini korumanın yanında, mal güvenliğini de korumak devletin en önemli asli görevleri arasında yer almaktadır. Anayasal olarak da güvence altına alınan vatandaşların mal güvenliklerinin, dolandırıcılık zinciri şeklinde çalışan şirketler ve internet siteleri aracılığı ile ortadan kaldırılmaması için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken yasal düzenlemelerin vakit kaybetmeden belirlenmesi ve hayata geçirilmesi, devletin güvenilirliği açısından zorunluluk haline gelmiştir. Bütün bunların yanı sıra söz konusu şirketlerin mali açıdan denetimlerinin yetersiz kaldığı ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığı ile devlete verilen vergilerde ciddi kayıp ve kaçaklar yaşandığı da yetkililer tarafından sıkça dile getirilmektedir."

Önergede, devlet ve vatandaşlar açısından maddi ve manevi açıdan ciddi mağduriyetlerin yaşamasına yol açan bu durumun ortadan kaldırılması için Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi.

CHP'den ''dolandırıcılık'' raporu ve ''Çiftlik Bank'' açıklaması

AA

Etiketler: çiftlik bank, tbmm, chp
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