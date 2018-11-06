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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Cihangir İslam'a STK'lardan destek

06 Kasım 2018, Salı
Meclis’te yaptığı konuşması saptırılan ve hakkında soruşturma başlatılan Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam’a STK’lardan destek geldi. Yapılan ortak açıklamada “Muhalefeti hedef alan bir gözdağı hamlesidir” denildi.

Demokrasi İçin Birlik, Diyalog Grubu, Hak ve Adalet Platformu ve Yurttaş Girişimi ortak bir açıklama yayınlayarak Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam’ın yanında olduklarını bildirirken, demokratlara ve hak ve adaletten yana olanlara destek çağrısı yaptı.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam hakkında Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma açılması Anayasal ve yasal hak olan kürsü dokunulmazlığının ihlalidir. Soruşturmanın atılan tweetlere dayandırılması halinde de Anayasa’nın ‘Meclis konuşmaları dışarıda tekrar edilebilir’ maddesi (83/1) uyarınca Anayasa ihlali söz konusudur. Meclis’te yapılan eleştirel konuşmaya tahammülsüzlük demokrasiye ve Meclis’e yeni bir darbe olduğu kadar rejimin gerçek yüzünü de göstermektedir. Öte yandan Sayın Milletvekili’ne karşı iktidar çevrelerinden kaynaklanan linç girişimi, sadece kendisini değil bütün  muhalefeti hedef alan bir gözdağı hamlesidir. Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam’ın yanında olduğumuzu bildiriyor, bütün muhalefeti ve kendisine demokratım diyen, hak ve adaletten yana herkesi destek vermeye çağırıyoruz.”

15 Temmuz şehidinin oğlundan tepki

15 Temmuz’da hayatını kaybeden gazeteci Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın “15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını izledik” ifadelerinin sorunlu olduğunu söylerken İslam hakkında suç duyurusunda bulunan 15 Temmuz Derneği’ne “Babamı 15 Temmuz’da şehit verdim ve Cihangir İslam beyin benim hassasiyetlerime bu dernekten çok daha yakın olduğunu hissediyorum. Ailelere saygısızlık yapan derneğinizdir. Tek hassasiyetiniz olan hükümeti korumak için acılı aileleri kirli siyaset arenasına çekmekten vazgeçin” diyerek tepki gösterdi.

Kürsü masuniyetine dokunamazsınız 

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı da Cihangir İslam’ın Meclis kürsüsündeki sözleri nedeniyle soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

Subaşı sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı; “SP.Mv .Cihangir İslam mecliste Fetö terör örgütü ile hükümetin yakın ilişki içinde, devlet organlarını ele geçirmek anlayışı içinde yerleştiklerini sonrada iki ortağın anlaşamaması nedeniyle 15 Temmuza varıldığını ifade etti. Kürsü masuniyetine dokunamazsınız!”

Karaduman: Hakikati her yerde anlatacağız

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Cihangir İslam’ın ifade ettiği her şeyin satırı satırı, virgülü virgülü arkasındayız. Hakikati her yerde anlatacağız. Bu, bedel ödememizi gerektirse bile, ülkemizin geleceği için bu bedeli ödemeye de hazırız “ görüşünü ifade etti. Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, “FETÖ’nün işbirlikçilerinin teşhir edilmesi kimleri rahatsız etmektedir? Önerge reddedilerek kimler korunmak istenmektedir? Bunların hesabının siyasi iktidar tarafından verilmesi gerekmektedir” diye konuştu. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın geçen hafta Genel Kurul’da yaptığı konuşmanın tartışma konusu olduğunu hatırlatan Karaduman, “Eleştiren herkesin hain olarak görülmesine, Gazi Meclisi talimatla yönetmeye çalışanlara, ülke politikalarını ABD şirketlerine teslim edenlere sonuna kadar karşıyız” ifadelerini kullandı. (AA)

 

İstanbul – Yeni Asya 

 

Etiketler: cihangir islam, 15 temmuz, tbmm
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