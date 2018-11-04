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4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Cihangir İslam hakikatin yanında

04 Kasım 2018, Pazar 18:03
Saadet Partisi milletvekili Prof. Cihangir İslam’a yönelik hükümet kanadından gelen açıklamalara da tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Mesele Cihangir Bey’in hakikatin tarafında tavizsiz bir şekilde duruyor olmasıdır” dedi.

Soruşturma Anayasa’ya aykırı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin ‘İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı’nda konuştu. Yerel seçim öncesi yapacakları ‘Hamle Toplantıları’nın konseptini açıklayan Karamollaoğlu, Saadet Partisi milletvekili Prof. Cihangir İslam’a yönelik hükümet kanadından gelen açıklamalara da tepki gösterdi. İktidara ‘Bu ülkeyi siz mahvettiniz’ diyen Karamollaoğlu, “Türkiye’nin bekası ile AK Parti’nin bekası aynı kefeye konulamaz. Ne ulemadan ne de ilim erbabından bir tane eleştiren çıkmıyor. Ne hakimler gerekeni yapabiliyor ne de gazeteciler doğruyu söylüyor. Babayiğitseniz çıkın doğruları söyleyin bakalım! Herkes bilsin ki yalakalarla bu ülke ayağa kalkamaz” dedi.

Adaletsizliği, adalet diye pazarlıyorlar

Gelecekten umudunu kesen milyonlara ‘çare var’ diyoruz” diyen Karamollaoğlu, “Atanamayan öğretmen kardeşim çare var. Ay sonunu getiremeyen işçi kardeşim çare var. Oğluna okul pantolonunu alamayan babalar için çare var. KHK mağduru yüz binler için çare var. Temiz ve ahlaklı siyasetin icra edilmesi için çare var. Rüşvet, yolsuzluk iltimas, adam kayırmanın önüne geçmek için çare var. Dış politikada dik durmak için çare var” dedi. Duvar’ın haberine göre, Karamollaoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; “Bakınız; vatan millet diyerek; kul hakkına giren. Akrabalarına yandaşlarına ulufe gibi kadro dağıtan, ihalelerden pastanın en büyük dilimini almak için yarışanlarla karşı karşıyayız. Milletin partisiyiz diyerek; servetlerine servet katan, kendinden olmayan herkesi susturan, bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Geçmişte bu ülkede yaşanan hukuksuzlukların, adaletsizliklerin hesabını sormak için yola çıktılar. Ancak şimdi adaletin üzerine beton döktüler. Adaletsizliği, adalet diye pazarlayanlarla karşı karşıyayız. Geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti’ni bir kabile devleti gibi yönetenlerle karşı karşıyayız.

Bu ülke yalakalarla ayağa kalkamaz

İddia ediyorlar ki Cihangir İslam Bey yaptığı konuşma ile 15 Temmuz darbesine karşı gösterilen direnişi aşağılamış, darbenin yanında yer almış! Hayatı boyunca FETÖ ile bir kere bile yan yana gelmemiş bir insanı, FETÖ ile yıllar boyu iş tutmuş insanların darbeci diye eleştirmesi akla mantığa sığar mı? 15 Temmuz gecesi daha cumhurbaşkanı çağrı yapmadan sokağa çıkan ve sabaha kadar darbecilerle mücadele eden bir insanın bu duruşu aşağılaması akla mantığa sığar mı? Biz biliyoruz ki burada mesele Cihangir Bey’in hakikatin tarafında tavizsiz bir şekilde duruyor olmasıdır. Ya bu ülkeyi siz mahvettiniz. Türkiye’nin bekası ile AK Parti’nin bekası aynı kefeye konulamaz. Ne ulemadan ne de ilim erbabından bir tane eleştiren çıkmıyor. Ne hâkimler gerekeni yapabiliyor ne de gazeteciler doğruyu söylüyor. Babayiğitseniz çıkın doğruları söyleyin bakalım! Herkes bilsin ki yalakalarla bu ülke ayağa kalkamaz.”

 

Etiketler: karamollaoğlu, cihangir islam
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