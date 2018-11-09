Cihangir İslam hakkında tazminat davası açıldı

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, TBMM Genel Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözleri dolayısıyla 10 bin lira manevi tazminat davası açtı.

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Gökcan, avukatı Gültekin Akça ile Muğla Adliyesine geldi.

Tazminat davası açan Gökcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Milletvekili İslam, TBMM'de söz alarak AK Parti milletvekillerine, partimize ve sayın Cumhurbaşkanımıza ciddi ithamlarda bulunmuş, hakaretler etmiş, haddini aşmıştır. Bizler de tüm Türkiye'de 10 bin liralık tazminat davası açıyoruz. İslam, konuşmasında haddini aşarak '15 Temmuz menfaat çatışmasıdır' demiştir. Bunu söyleyerek kimlerin adamı olduğu, kimlerin ağzıyla konuştuğunu, bütün Türkiye görmüştür. Bu davanın takipçisi olacağız, bundan sonraki süreçte Cihangir İslam'ı takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avukat Gültekin Akça ise Cihangır İslam'ın TBMM'de yaptığı konuşmanın düşünce ve ifade özgürlüğü temelinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığını, açıklamanın çirkin ve hakaret içerdiğini ifade etti.

Akça, hukuka aykırı ve müvekkilinin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu için Muğla Asliye Hukuk Mahkemesinde manevi tazminat davası açtıklarını kaydetti.