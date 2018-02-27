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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Çılgın proje için ÇED süreci başladı

27 Şubat 2018, Salı 13:16
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca "Kanal İstanbul" projesinin "Çevresel Etki Değerlendirmesi" başvuru dosyası uygun bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Kanal İstanbul" projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyasının uygun bulunarak ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul için ÇED sürecinin başladığını web sitesi üzerinden yayınlanan ilanla duyurdu.

İlanda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Küçükçekmece, Avcılar Arnavutköy, Başakşehir mevkisinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kanalİstanbul (Yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezlerini içeren kıyı yapıları, denizden alan kazanımı, dip taraması, beton santralleri dahil) projesi ile ilgili olarak bakanlığımıza sunulan ÇED başvuru dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır."

Ayrıca ilanda, ÇED süreci tamamlanana kadar, buna yönelik her türlü bilgi ve projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin İstanbul Valiliği'ne bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilebileceği kaydedildi.

AA

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  • Timur

    27.2.2018 17:31:47

    Ranta kurban gidecek büyük bire fre felaketine yol açacak gereksiz bir proje

Risale-i Nur Külliyatı

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