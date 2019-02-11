Çin’den Türkiye Dışişleri’ne tepki: Çin’i suçlaması çok yanlış

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Uygur müzisyen Abdurrehim Heyit’in hapishanede öldüğünü iddia etmesini “çok çirkin” olarak niteledi ve Çin’in Türkiye nezdinde resmî girişimde bulunduğunu söyledi.

Sözcü, yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Abdurrehim Heyit’in hapishanede öldüğünü iddia ettiğini hatırlatarak “Abdurrehim Heyit, hayatta olduğu gibi çok da sağlıklı; internette dün ona ait bir video izledim” dedi. Sözcü Hua, “Türkiye’nin ‘hayattaki kişilerden ölmüş diye bahseden’ saçma yalanlara dayanarak mesnetsiz ithamlarla Çin’i suçlaması çok yanlış ve aşırı sorumsuzca. Buna kararlılıkla karşı çıkıyoruz” ifadesini kullandı. İstanbul – Yeni Asya *** Tıklayınız: Türkiye'den Çin'e Doğu Türkistan tepkisi: 'İnsanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır'

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