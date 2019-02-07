Çin zulmünün sona ermesini istiyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Çin vatandaşları hangi haklara sahipse, özgürlük, insan hakları, inanç ve ticarî hürriyet noktasında Doğu Türkistan halkı için de bütün kısıtlamaların kaldırılması lazım” dedi.

Batıdan Müslüman ülkelere çağrı: Çin zulmüne sessiz kalmayın Destici, Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen “Doğu Türkistan Gulca katliâmı ve ceza kampları” panelinde yaptığı konuşmada, Çin hükümetinin Doğu Türkistan halkına uyguladığı baskıyı son dönemde artırdığını söyledi. Panel için birçok isme dâvet gönderdiklerini ifade eden Destici, “Gayemiz, Doğu Türkistan’da yaşananları önce Türk dünyasına ve sonra bütün insanlığa duyurmak ve haykırmaktır” diye konuştu. Destici, Çinli yetkililerle yaptıkları görüşmelere de değinerek, şunları ifade etti: “Zulmün sona ermesinin istiyoruz. Çin vatandaşları hangi haklara sahipse, özgürlük, insan hakları, inanç ve ticari hürriyet noktasında Doğu Türkistan halkı için de bütün kısıtlamaların kaldırılması lâzım. Doğu Türkistan’da zulüm var mıdır, yok mudur? Zulüm vardır ve devam ettiği sürece biz susmayacağız ve bitmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.” AA

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