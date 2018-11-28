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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çocuğu kendisine siper etmiş!

28 Kasım 2018, Çarşamba 16:40
Batman'da polis memurunun şehit düştüğü operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin rehin alarak kendisine siper ettiği 4 yaşındaki çocuğun, saklandığı evdeki ailenin oğlu olduğu öğrenildi.

Şehit polis memuru Öztekin dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

Batman'da Hilal Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan "Demhat Agir" kod adlı terörist Baver Damlayıcı'nın etkisiz hale getirildiği, polis memuru Birol Öztekin'in (50) şehit olduğu operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

 

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Jandarma Komutanlığınca, "terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı" gerekçesiyle Adnan A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Söz konusu kişinin Batman'da bulunduğu bilgisi üzerine Batman Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Hilal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında kapıyı açan Adnan A'nın eşinin kocasının evde olmadığını söylemesi üzerine, polis ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla evde arama yapmak istedi.

Bu sırada evin bir odasında terörist Damlayıcı'nın 4 yaşındaki bir çocuğu kendisine siper ettiği görüldü.

Polisin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada çocuğa zarar gelmemesi için polisler büyük hassasiyet gösterdi.

Bu sırada çocuğa zarar gelmemesi adına hassasiyet gösteren polis memurlarından Öztekin şehit düştü.

Rehin alınan M.A'nın terörist Damlayıcı'nın saklandığı evin sahibi Adnan A'nın oğlu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili söz konusu adresteki 5 kişinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari Adnan A'nın yakalanması için çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Batman'da Hilal Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmış, çatışmada "Demhat Agir" kod adlı terörist Baver Damlayıcı etkisiz hale getirilmiş, ağır yaralanan polis memuru Birol Öztekin kaldırıldığı özel hastanede şehit düşmüştü.

Adreste yapılan aramada tabanca ile iki el bombası ele geçirilmişti.

AA

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