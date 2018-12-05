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Çocuk suçlular ikiye katlandı

05 Aralık 2018, Çarşamba 23:47
Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı, 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 15,7 artarak 232 bin 340’a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 31 Aralık 2017 itibarıyla ceza infaz kurumundaki kişi sayısı, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artışla 232 bin 340 oldu. Bunların yüzde 65,9’u hükümlüler, yüzde 34,1’i tutuklular olarak kayıtlara geçti. Ceza infaz kurumlarında kalanların yüzde 95,7’sini erkekler, yüzde 4,3’ünü kadınlar oluşturdu. Türkiye’de 100 bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2013’te 188 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla artarak 2017’de 288’e ulaştı. Buna karşılık geçen yıl, 12 ve daha yukarı yaştaki her 100 bin kişiden 355’i ceza infaz kurumunda yer aldı. Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş-çıkış kaydı dikkate alındığında, geçen yıl ceza infaz kurumlarına 215 bin 761 hükümlünün giriş, 193 bin 662 hükümlünün buralardan çıkış kaydı gerçekleştirildi. Giren hükümlülerin yüzde 96,2’sini, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,1’ini erkekler oluşturdu.

Eğitim durumu suça eğilimde etkili

Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 29,6’sı ilköğretim, yüzde 28’i lise ve dengi meslek okulu, yüzde 19,2’si ilkokul mezunlarından oluşurken, cinsel suçları işleyenlerin yüzde 39,1’i ilköğretim, yüzde 20,5’i lise ve dengi meslek okulu, yüzde 18,8’i ilkokul mezunu hükümlüler olarak kayıtlara geçti. Eğitim durumu itibarıyla değerlendirildiğinde hırsızlık suçu, ceza infaz kurumuna geçen yıl giren hükümlülerden okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 33,1 okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 23,4, ilköğretim mezunlarında yüzde 22,5, ilkokul mezunlarında yüzde 15,8, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 13,3 ile ilk sırada yer aldı. Lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 12,9 ile yaralama suçu ilk sırada gelirken yükseköğretim mezunlarında yüzde 16,1 ile İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçunun ilk sırada bulunduğu görüldü.

En çok işlenen suç hırsızlık

Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde girişi esnasında çocuk yaşta (12-17 yaş grubu) bulunanların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 109,4 artarak 2 bin 56 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk yaşta olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 28,3 artışla 11 bin 805 oldu. Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerden yüzde 17,3’ünün hırsızlık, yüzde 12,3’ünün yaralama, yüzde 7,7’sinin İcra İflas Kanunu’na muhalefet, yüzde 7,2’sinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti, yüzde 3,7’sinin öldürme suçu işlediği tespit edildi. İşlenen suça göre değerlendirildiğinde, hırsızlık suçu işleyenlerin yüzde 47,3’ü ilköğretim, yüzde 17,7’si ilkokul, yüzde 12,3’ü lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerden oluştu. Yaralama suçu işleyenlerin ise yüzde 37,1’i ilköğretim, yüzde 22,1’i lise ve dengi meslek okulu, yüzde 19,8’i ilkokul mezunu kişiler olarak kayıtlara geçti. İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçu işleyenlerin yüzde 30’u lise ve dengi meslek okulu, yüzde 25,6’sı ilköğretim, yüzde 19,2’si ilkokul mezunu hükümlüler olarak dikkati çekti.

 

Etiketler: cezaevi, çocuk, tutuklu
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