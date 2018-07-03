Erzurum'da toplanan kalabalık son dönemde işlenen çocuk cinayetlerini protesto etti. Tarihi Yakutiye Medresesi önünde toplanan grup farkındalık uyandırmak amacıyla dar ağacı kurup, çocuk katilleri için idam istedi.

Erzurum'da toplanan kalabalık son dönemde işlenen çocuk cinayetlerini protesto etti. Tarihi Yakutiye Medresesi önünde toplanan grup farkındalık uyandırmak amacıyla darağacı kurup, çocuk katilleri için idam istedi. Ellerinde "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" yazılı pankartlarla tepkisini dile getiren kalabalık basın açıklaması düzenleyerek yetkililere seslendi. Çocuk cinayetleri ve hayvan ölümleri meclis gündeminde olacak Art arda gelen cinayet haberlerinden sonra hadım ve idam başta olmak üzere suçlulara caydırı cezalar verilmesi yeniden gündeme geldi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş TBMM'nin açılmasının ardından ilk görüşülecek kanun tasarılarının bu konularla ilgili olacağını söyledi. Hükümet kanadından gelen açıklamalar ve muhalefetin de 'bu konuda elimizden geleni yaparız' açıklamalarının ardından vatandaşlar, yaşananlara tepki göstermek amacıyla Türkiye'nin bir çok yerinde protesto düzenledi. Haber Merkezi

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