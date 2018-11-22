'Çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmek geleceğin anahtarıdır'

Emine Erdoğan, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Trakya Üniversitesi bünyesinde yetenekli 55 çocuğa şan, nota ve enstrüman eğitimi verildiğini belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlenen "Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı"nda gönül elçileri olan vali eşleri ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Emine Erdoğan, 2018'de ilan edilen "Çocuk işçiliği ile mücadele" kampanyasının gönül elçilerinin destekleriyle devam edeceğini kaydetti.

"Ucuz işgücü" olarak görülen çocukların ülkeye bedelinin çok ağır olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Dünyada 152 milyon çocuğun anılarında oyun parklarının olmaması çok acı. Onların yeri fabrikalar, tarlalar değil, okul ve oyun parklarıdır. Biz, çocukların hayal kurabildikleri, kabiliyetlerine göre gelecek planları yapabildikleri, sadece çocuk olabildikleri bir dünya arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Gönül Elçileri projemiz kapsamında, Trakya Üniversitesi bünyesinde, yetenekli 55 çocuğumuza şan, nota ve enstrüman eğitimi verildi. 'Geleceğim Sensin' korosunu vali eşlerimizle dinleme fırsatı bulduk. Çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmek ve onlara gerekli eğitimi vermek, geleceğin anahtarıdır. Şimdi bu çocuklarımızın 8'i konservatuvarda müzik eğitimine devam ediyor. İcra ettikleri eserlerle bizlere duygulu anlar yaşattılar."