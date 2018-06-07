'Çoğunluk alınmazsa seçimler tekrarlanır' iddiası

Bloomberg ajansı, Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, 24 Haziran’da mecliste muhalefetin üstünlük sağlaması halinde yeni seçimlerin gündeme gelebileceğini söylediğini yazdı.

Uçum ise muhalefet kazanırsa yeniden seçime gidilir gibi bir ifade kullanmadığını açıklayıp, Bloomberg’i yalanladı. ABD’li Bloomberg haber ajansına konuşan Uçum, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye’deki seçmenin parlamentoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la işbirliğine girmeyi reddeden bir muhalefeti seçmesi durumunda Türkiye’de seçimlerin tekrarlanabileceğini belirtti.

Uçum, “Eğer muhalefet parlamentoyu alır ve Erdoğan yeniden seçilirse siyasetçiler vatandaşların ‘birbirlerini denetleme ve işbirliği yapmalarını’ istediğini anlamalı. Eğer başaramazlarsa parlamento ya da cumhurbaşkanı yeni seçime gitme kararı alabilir” diye konuştu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, “Bunun son çare” olacağını söyleyen Uçum, bu tür bir sonucun ülkeyi çıkmaza sokacağını ifade etti. Uçum, “Bu seçimler Türkiye’yi parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçirecek. Bu geçiş eğer tüm taraflar dahil olmuyorsa başarılamaz” dedi.

Uçum, Erdoğan ve AK Parti’nin hem başkanlığı hem de parlamentoyu kazanacağını çünkü seçmenin yetkiyi aynı partiye vererek ‘rasyonel’ karar vereceğini ifade etti. Uçum, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada seçimleri muhalefet kazanırsa yeniden seçime gidilir gibi bir ifade kullanmadığını, cumhurbaşkanı sisteminin imkanlarından bahsettiğini söyledi.