Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde oturan 67 yaşındaki Sabriye ve 73 yaşındaki Erdal Karakurdu çifti, 8 yıl önce trafik kazasında ölen oğullarından sonra hayatta kalan tek çocukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü 43 yaşındaki Vefa Karakurdu'yu da Dolmabahçe'deki terör saldırısında şehit vermenin acısını yaşıyor.

Yıllarca Emniyet Müdürü olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Erdal Karakurdu, "O da muhakkak benden sevdi mesleği, arzu etti" dedi. Erdal Karakurdu, torunu 6 yaşındaki Duru'nun babasının tabutu başında herkesi ağlatmasıyla ilgili de "Çok duyarlı bir çocukmuş. Beni de mahvetti" diye konuştu.

Vodafone Arena Stadı'ndan sorumlu olan Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'nun cenazesi, memleketi Ereğli'de dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Karakurdu'nun iki çocuğundan kızı 6 yaşındaki Duru'nun, babasının tabutu başında ağlayarak, "Babam neden onun içinde?" demesi tüm Türkiye'yi ağlattı.

2008'de küçük oğulları Sabri Ferda Karakurdu 31 yaşında trafik kazasında ölen, kalan tek çocukları Vefa Karakurdu'yu da teröre kurban veren Sabriye ve Erdal Karakurdu çifti, evde taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı.

'MESLEĞİ BENDEN SEVDİ'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yabancılar Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan, son olarak 1982 yılında Yozgat Emniyet Müdür Yardımcısı olarak emekli olan Erdal Karakurdu, kendisinin de emekli emniyet müdürü olduğunu hatırlatan Erdal Karakurdu, şunları söyledi:

"O da muhakkak benden sevdi mesleği, arzu etti. 'Peki' dedik sınava soktuk. Liseden sonra akademiye gitti. Orada 4 yıl eğitim aldı. 1997 yılında komiser yardımcısı olarak emniyet teşkilatına başladı. İlk görev yeri de İstanbul'du. Hep İstanbul'da görev yaptı sayılır. Bir tek 2005-2007 arasında Kars Arpaçay'da karakol amiri olarak şark hizmetini yaptı. Ondan sonra tekrar İstanbul'a döndü. O günden bugüne hep İstanbul'da görev yaptı. Kendi arkadaşlarına, amirlerine, sivillere karşı tutumu, davranışı sevilmiş ki cenazesi kalabalık oldu."

Oğlunun ismini kendisinin koyduğunu ve yaşamı boyuca vefalı bir insan olduğunu söyleyen Erdal Karakurdu, "Hakikaten vefalı bir oğlan çıktı. Çok sevilen, çok takdir edilen, vazifesini iyi yapan bir oğlumdu. O kısa ömründe buraya kadar yapabildi. Söylenecek başka bir şey bulamıyorum. Rahmetli, eşini ve oğlu Kaan'ı da götürmek istemiş maça. İkisi de gitmek istememiş. Oğlu bir ağabeyinin yanına gideceğini söylemiş. Eşi de biraz rahatsız olduğunu söylemiş. Allah demek ki öyle bir şey olsa çıkışta yan yana olacaklardı. Onlar da şehitlik mertebesine erişecekti. Tesadüf mü Allah'ın takdiri mi artık bilemiyorum" dedi.

'TORUNUM BENİ DE MAHVETTİ'

Cenazede herkesi ağlatan torunu Duru'nun kendisini de duygulandırdığını ifade eden Erdal Karakurdu, "Cenazede torunum Duru herkesi çok duygulandırdı. 5.5 yaşında bu kadar anlayacağını, daha doğrusu bu kadar hissedeceğini ben de tahmin etmemiştim. Çocuktur sonuçta. Ben de hayret ettim. Çok duyarlı bir çocukmuş. Beni de mahvetti. En son baktığım vakit İstanbul'dan gelmeden evvel oyun oynarken gördüm onu. Bu da beni çok hislendirdi" dedi.

'ŞİMDİ DİĞER OMZUM DA ÇÖKTÜ'

Acılı anne Sabriye Karakurdu ise "İki oğlum, kocam, gelin kızım, iki torunum her şeylerimdi. Allah iki oğlumu da aldı. 8 yıl evvel tek oğlumla kalmıştım. 'Onu ben iyi ki doğurmuşum' dedim. Onu sadece bana değil bütün millete doğurmuşum sanki" dedi.

Oğlu Vefa Karakurdu'nun herkese iyilik yaptığını, adı gibi vefalı olduğunu belirten Sabriye Karakurdu, "Bulunmaz bir evlattı. Bizi mahvetti. Benim artık yaşama gücüm kalmadı. Allah bütün diğer evlatları korusun. Zaten bir omzum yıkılmıştı, diğer omzum da iyice çöktü. Yok olduk gittik. Torunlarımla, gelin kızımla beraber Allah nasip ederse elimizden geldiği kadar yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sabriye Karakurdu, terör saldırısını yapanlara da lanet okudu.