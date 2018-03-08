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8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Çok sayıda gözaltı kararı var: İstanbul merkezli 29 ilde operasyon!

08 Mart 2018, Perşembe 09:49
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülen Hareketine yönelik soruşturmada, 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Ögütlü Suçlar Bürosunca, Gülen Hareketinin Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki yapılanmalarına yönelik soruşturmada, aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de bulunduğu 121 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. 

33 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Fatmanur Gülen ile Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 33 kişi yakalandı. 

Şüpheli Tetik'e, Sakarya'da farklı bir soruşturmada elektronik kelepçeli adli kontrol şartı uygulandığından gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi. 

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA

Etiketler: istanbul, operasyon, gözaltı
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  • ADEM KILIÇ

    8.3.2018 10:13:47

    Sakarya'da farklı bir soruşturmada elektronik kelepçeli adli kontrol şartı uygulandığından gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi. ne yaptıkları belli degil.... haki ceza verecek hakim katibe yazdırıyor:2 ila 5 yıl cezaya hükmedilmesine avukat soruyor 2 mi 5 mi diye hakim kanun böyle yazıyor diyor.bu hakimlerle adalet !

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