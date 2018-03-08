Çok sayıda gözaltı kararı var: İstanbul merkezli 29 ilde operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülen Hareketine yönelik soruşturmada, 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Ögütlü Suçlar Bürosunca, Gülen Hareketinin Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki yapılanmalarına yönelik soruşturmada, aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de bulunduğu 121 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. 33 kişi yakalandı İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Fatmanur Gülen ile Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 33 kişi yakalandı. Şüpheli Tetik'e, Sakarya'da farklı bir soruşturmada elektronik kelepçeli adli kontrol şartı uygulandığından gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. AA

Okunma Sayısı: 2344

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.