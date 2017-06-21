Çok sayıda gözaltı var: Zonguldak'ta ''ByLock'' operasyonu!

Zonguldak'ın merkez, Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde, Gülen Hareketine yönelik operasyonda, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 10'u kadın 21 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlere yönelik merkez ile Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10'u kadın 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Bu arada gözaltına alınan şüphelilerin radyo programcısı, muhasebeci, ev hanımı, Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrenci ve ERDEMİR'de işçi oldukları öğrenildi. Bazı şüphelilerin aranmasına devam edildiği bildirildi. AA

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