Çorum vali yardımcısı: İş bulmak için dayın olacak

Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, öğrencilerin iş bulabilmek için 'bir dayı'ya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Çorum’da 2. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’nin açılış törenine katılarak bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Yeşil, geçmiş dönemlerde üniversite okumanın zorluğuna değindi.

O dönemlerde üniversite mezunu olmanın iş bulmak için yeterli olduğunu, ancak günümüzde yeterli olmadığını vurguladı.

Vali Yardımcısı Yeşil, “Bizim zamanımızda üniversiteler ne yapar, ne okutur, hangi okuldan hangi mesleği ediniriz onu bilmiyorduk. Bugünlerin hepsi gelip geçti. Şimdi iş arayan gençlerimiz zaman zaman bizlere geliyorlar. Üniversiteyi bitirmişler pırıl pırıl gençlerimiz, istihdam meselesiyle karşı karşıya. Ben yaşadığım tecrübelerden gördüm ki, üniversite bitirmekle de iş sahibi olunmuyor. Üniversitenin yanında bir de dayı bulmak gerekiyor bu ülkede. Üniversiteyi bitiren gençlerimizin iş bulması bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Gençlerimizi bir noktada hem şanslı, hem de şanssız görüyorum. Çünkü gençlerimiz üniversiteleri tanıyarak gidiyorlar. Şanssız görüyorum çünkü iş bulmak çok zor” diye konuşması dikkat çekti.