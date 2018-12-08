Çorumlu girişimciden damperlerin üst geçitlere takılmasını önleyecek sistem

Çorum'da bir girişimci tarafından KOSGEB desteğiyle geliştirilen "Yön Denetim Valfi" sistemiyle kamyon damperinin kendiliğinden açılarak köprü ve üst geçitlere çarpmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Çorum'da bir girişimci tarafından KOSGEB desteğiyle, kamyon damperinin kendiliğinden açılarak köprü ve üst geçitlere çarpmasının engellenmesi için sistem geliştirildi.

Hitit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren SMS Hidrolik firması yöneticilerinden Mustafa Salman, bir müşterisinden gelen talep üzerine kamyon damperlerinin kendiliğinden açılması nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi için proje hazırladı.

Hazırladığı projeyle KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı'ndan yararlanan Salman, "Yön Denetim Valfi" adı verilen sistem sayesinde damperin iki ayrı işlemle devreye girerek istem dışı açılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 4 aylık çalışma sonucu geliştirilen sistemin seri üretimine de geçildi.

Salman, talep üzerine yürüttüğü çalışma sonucu ortaya çok işlevli, benzeri olmayan bir ürün çıktığını söyledi.

Birbirinden bağımsız birkaç valfin kamyona monte edilmesiyle benzer işlevlerin yerine getirilebileceğine işaret eden Salman, kendilerinin ise tek bir valf ile hem kamyonun damperinin hem de arka kapağının tamamen sürücü kontrolünde olmasını sağladıklarını vurguladı.

Geliştirdikleri valf ile kamyonların damperlerinin özellikle seyir halindeyken istem dışı açılmayacağının altını çizen Salman, şöyle devam etti:

"Damper, sürücünün konsolda bulunan bir butona basması ile çalışıyor. Araç temizliği esnasında ya da seyir halindeyken yanlışlıkla basılan buton, damperi aktif hale getiriyor ve kazalar meydana geliyor. Ürettiğimiz valf ile damperin iki ayrı işlem ile devreye girmesini sağladık. Sürücü butona bastıktan sonra bir de bizim eklediğimiz hidrolik kolu kullanarak damperi çalıştırabiliyor. Ayrıca aynı valf ile kamyonun arka kapağı da sürücünün kontrolünde açılıp kapanarak taşınan ürünün zarar görmesi engelleniyor."