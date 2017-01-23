Coş'un pasaportu iptal edilmemiş

Aralarında Vali Hüseyin Avni Coş’un da bulunduğu 5 valinin pasaportlarının iptal edildiğine dair haberlere İçişleri Bakanlığı’ndan yalanlama geldi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, sözkonusu valiler hakkında soruşturma açılmadığı ve pasaportlarına da ‘tahdit’ konulmadığı belirtildi.

Açıklamada, Devlet Denetleme Kurulundan, haberde adı geçen valilerle ilgili İçişleri Bakanlığına intikal eden bir soruşturma bulunmadığı belirtilerek, valilerin pasaportlarında da tahdidin söz konusu olmadığı kaydedildi. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın sözkonusu haberinde valiler Vahdettin Özcan, İbrahim Şahin, Hüseyin Avni Coş, Adnan Yılmaz ve Hasan Karahan hakkında soruşturma olduğu ve pasaportlarına tahdit konulduğu iddia edilmişti. Haberde, “Bank Asya’da hesabı bulunan ve Kimse Yokmu Derneği’ne bağışta bulunduğu tespit edilip, pasaportları iptal edilen valiler’ başlıklı bir şema oluşturulduğu belirtilmiş şemada, 5 valinin adı yazıldı: Vahdettin Özcan, İbrahim Şahin, Hüseyin Avni Coş, Adnan Yılmaz ve Hasan Karahan.” ifadelerine yer verilmişti.

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