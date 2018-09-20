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20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Çözüm, parlamenter demokrasiye dönüş

20 Eylül 2018, Perşembe 00:10
Duke Üniversitesi’nde Ekonomi ve Siyaset Bilimi Profesörü Timur Kuran, Türkiye’nin ekonomik krizden en az hasarla çıkmasının yolunun ‘parlamenter demokrasiye’ dönmesinden geçtiğini söyledi.

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Duke Üniversitesi’nde Ekonomi ve Siyaset Bilimi Profesörü olarak dersler veren Timur Kuran, Türkiye’nin ekonomik krizden en az hasarla çıkmasının yolunun ‘parlamenter demokrasiye’ dönmesinden geçtiği söyledi. “Faizler çok  önce arttırılsaydı Türk Lirası dolar karşısında bu kadar değer kaybetmezdi” değerlendirmesinde bulunan Kuran, döviz cinsinden borçlanan çok sayıda şirketin iflâs edeceğini ve işsizliğin de artacağını ifade etti. 

Esas mesele faiz değil, tek elden yönetim

“Döviz sözleşmelerinin 30 gün içinde TL’ye çevrileceğine dair Cumhurbaşkanı kararı Türkiye’de yabancı yatırımları nasıl etkiler?” sorusuna Kuran, “Türk toplumunun istediği parayı kullanmasına getirilen sınırlamalar, Türk Lirası’na (TL) güvenin zayıfladığına işaret ediyor. TL güçlü olsa bu gibi bir karara gerek duyulmazdı. Parası zayıf ülkelere yatırım yapmak riskli olduğundan, yatırımlar azalacaktır” cevabını verdi. IPA’da yer alan habere göre, Kuran, Türk Lirası’nın değer kaybına ilişkin “Faizler çok önceden yükseltilseydi TL bu kadar değer kaybetmezdi. Ama esas mesele faizler değil, ekonominin tek elden ve keyfi olarak yönetilmeye başlanması” değerlendirmesinde bulundu.

Dövizle borçlanan birçok şirket iflâs edecek

TL’nin dolar karşısında mütemadiyen değer kaybetmesini değerlendiren Prof. Dr. Kuran, “Döviz cinsinden borçlanan birçok şirket iflâs edecek, ekonomi daralacak. Öte yandan ihracat artacak, bu yoldan kayıplar azaltılacak” şeklinde konuştu. Kuran, bireysel ve kurumsal kredilerde faizlerin yüzde 40’ları geçmesi ile ilgili “Resesyon kaçınılmaz. Gerek tüketim gerekse yatırımlar azalacak, işsizlik yükselecek” dedi. “Türkiye şu anda gelişmekte olan ekonomiler içerisinde en riskli ekonomiler arasında başı çekiyor” diyen Prof. Dr. Kuran, “Yatırımcılar bunu bildiklerinden Türkiye’ye verilen kısa vadeli kredilerde faizler çok yüksek” değerlendirmesinde bulundu.

AB, Türkiye’ye can simidi atabilir

Avrupa Birliği’nin (AB) mültecilerden dolayı Türkiye’ye ‘Can simidi atabileceğini’ belirten Prof. Dr. Kuran, “AB, Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalması ve Türkiye’ye borç vermesi gibi bankaları korumak için Türkiye’ye bir can simidi atabilir. Kısa vadede biraz rahatlama getirse de soruna çözüm getirmez” ifadelerini kullandı. “Türkiye karşı karşıya olduğu ekonomik krizi en az hasarla nasıl atlatır?” sorusuna Kuran, “En kısa sürede tek adam rejiminin feshedilmesi ve parlamenter demokrasiye dönülmesi gerekiyor. Yoksa hasar büyüyecek, Türkiye yoksullaşacaktır” uyarısında bulundu.

Etiketler: türkiye, avrupa birliği, timur kuran
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