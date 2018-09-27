Çözüm: Üretim ve istihdam

Krizin sebebinin dış güçler olmadığını vurgulayan Saadet Partisi ‘Çözüm üretim ve istihdamda’ dedi.

Saadet Partisi Sakarya İl Başkanlığı, Eylül ayı il divan toplantısını gerçekleştirdi. Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük ekonomik depremi yaşadıklarını işaret etti. Doğan, “Ekonomik krizin esas sebebi dış güçlerdir demek yeterli değildir. Yatırımları durduracağını açıklayan hükümet, dün böyle söyleyenlere hakaret etmedi mi? Üretim ve istihdamı arttırırsan dolar başına belâ olmaz. Faiz, yolsuzluk, israf, yanlış ve yersiz projelerin bırakılarak topyekûn bir sanayi ve kalkınma seferberliği başlatılmasıyla krizden çıkış yolunun aranması gerekiyor. Yıllardan beri devam eden dış ticaret açığı, cari açık, bütçe açığı ve her yıl bütçeden faize ayrılan 50-60 milyar lira ile ekonomik göstergeler tehlike sinyalleri zaten veriyordu. Ne yazık ki borç-faiz-borç sarmalı ülkemizi ekonomik kriz ile baş başa bıraktı. Yıllardan beri reel ekonomi yerine rant ekonomisi sürdürüldü. Üretim ekonomisi yerine tüketim ekonomisi devam etti” diye konuştu.

Kim bu dış güçler?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir milletvekili Dr. Aytun Çıray da AKP iktidarının sürekli şikâyetçi olduğu dış güçlerin kimler olduğunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini kaydetmişti. Konuyu geçtiğimiz günlerde bir soru önergesiyle TBMM’ye taşıyan Çıray, “Dış güçler kim iktidar tarafından açıklanmalı” demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik krizin sebebi olarak gösterdiği ve dilinden düşürmediği dış güçlerin kimler ve hangi ülkeler olduğunun açıklanması gerektiğini kaydeden Aytun Çıray, “Yaşanan ve giderek ağırlaşan ekonomik krizin sorumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetidir. Dış güçler ilk defa 1071’de karşımıza çıkmıştı ve o zamandan beri var. Yani dış güç veya düşmanlar AKP iktidarına özel ortaya çıkmış değil. İktidar başarısızlığını hayalî güçlere yüklemesin. Yok eğer bu dış güçler hayalî değilse çıkıp açıklayın, kimdir bu dış güçler dediğiniz kişiler ve ülkeler” diye konuşmuştu.