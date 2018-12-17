Cübbelerinizin düğmesi yok

Türk Hukuku Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen “Hukukçunun Meslek Tercihi-2” sempozyumunda, hukuk fakültelerinde eğitim gören öğrencilere avukat, arabulucu, hakim ve savcı olarak meslekte karşılaşabilecekleri sorunlar anlatıldı.

Türk Hukuku Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen “Hukukçunun Meslek Tercihi-2” sempozyumunda, hukuk fakültelerinde eğitim gören öğrencilere avukat, arabulucu, hakim ve savcı olarak meslekte karşılaşabilecekleri sorunlar anlatıldı.

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde gerçekleyen sempozyumun açılışında konuşan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hukuku Araştırmaları Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Talat Canbolat, gelişmiş ülkelerin adalet sisteminin güçlü olduğunu ifade ederek, iyi hukukçular yetiştirmenin önemini vurguladı. Canbolat, iyi hukukçu olabilmenin yolunun iyi bir insan olmak ve kendini iyi yetiştirmekten geçtiğini dile getirerek, şöyle konuştu; “Geleceğe yapılan en önemli yatırım, kendinize yapılan yatırımdır. Dünyada üç meslek mensubunun cübbesi vardır. Yargı mensupları, akademisyenler ve din görevlilerinin cübbesi vardır. Bu cübbelerinin ortak özelliği, düğmelerinin ve ceplerinin olmamasıdır. Bu bir terzi hatası veya dikim yanlışlığı değildir. Bu büyük bir anlam ifade etmektedir. Sizler de buradan mezun olduğunuzda ister hakim, savcı, ister akademisyen, cübbenizin onuruna sahip çıkın ve bunun gereğini hakkını vererek icra edin.”