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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Çukurca'da askeri helikoptere roketatarlı saldırı

09 Haziran 2017, Cuma 09:34
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine iniş yapmaya çalışan Skorsky tipi helikoptere, PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. İsabet alan helikopter zorunlu iniş yaparken, saldırıdan yara almadan kurtulan personel, başka bir helikopterle bölgeden tahliye edildi.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Çukurca'nın Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Güven Dağı bölgesinde meydana geldi. Üs bölgesine iniş yapmak isteyen Skorsky tipi helikoptere, Kovan Tepe bölgesinden PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda isabet alan helikopter, üs bölgesinin kuzeyindeki bir mevkiye zorunlu iniş yaptı. Helikopterdeki personel, saldırıdan yara almadan kurtulurken, bölgeye karadan özel eğitimli birlikler, havadan da kobra helikopterler sevk edildi.

Helikopter personeli, başka bir helikopterle bölgeden tahliye edilirken, güvenlik güçleri kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği, PKK'lı teröristlerin, Çukurca İlçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine iniş yapmaya çalışan Skorsky tipi helikoptere düzenlediği roketatarlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. İsabet alıp zorunlu iniş yapan helikopterdeki personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"08.06.2017 günü saat 21:00 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı bölgesinde Skorsky tipi helikopterin iniş yaptığı esnada bölücü terör örgütü mensuplarınca helikoptere yönelik roketli saldırı gerçekleştirilmiştir. Mecburi iniş yapan helikopterdeki görevli tüm personel bölgeye sevk edilen diğer helikopterlerce tahliye edilmiştir. Yaralı personel bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Helikoptere saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri helikoptere roketatarlı saldırıda bulunan 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güven Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonda insansız hava aracı tarafından bir grup teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesi güneybatısı Kuzey Irak tarafında insansız hava aracıyla tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 8 Haziran'da saat 21.00'de helikoptere yönelik roketli saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu değerlendirilmektedir."

DHA

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