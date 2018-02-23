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Cuma hutbesi için seçilen önemli konu

23 Şubat 2018, Cuma 16:16
Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Bağımlılık Bir Tuzaktır" konulu cuma hutbesi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Çocukları ve gençleri eğlendirirken zehirleyen, sahte zaferlerle saatlerce meşgul eden sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, internet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi bağımlılıklara karşı uyanık olmak hepimizin vazifesidir." ifadelerine yer verildi.

"Bağımlılık Bir Tuzaktır" konulu cuma hutbesi Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, Hazreti Peygamberin, "Akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir." hadisi şerifine işaret edildi.

İnsanın eşref-i mahlukat ve varlık aleminin en değerli, en şerefli üyesi olduğu vurgulanarak, "Yüce dinimizin gayesi insanın canını, malını, aklını, ırzını ve inancını her türlü kötülükten, fitne ve fesattan korumaktır. Bu sebeple İslam, insanın canına ve malına kasteden, aklını ve idrakini zayıflatan, ırzına ve nesline zarar veren, din ve inanç özgürlüğünü elinden alan her şeyle mücadele eder. Ferdin, ailenin ve toplumun huzurunu bozan bütün zararlı alışkanlıkları ve bağımlılıkları yasaklar." ifadelerine yer verildi.

"Çocuklarının senin üzerinde hakkı var"

Hutbede, bağımlılığın yuvalar dağıttığı, milli serveti heder ettiği ve maneviyatı kökünden sarstığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımız maalesef taklit, özenti ve merakla kötü alışkanlıklara adım atmakta ve arkadaşlarının aklına uymaktadır. Ailesinden yeterli ilgi ve desteği göremeyen, kendisini yalnız ve sevgisiz hisseden gençlerimiz, hain şebekelerin ağına kolayca düşmektedir. Onlara rehberlik etmek, gündemlerini takip etmek, sadece maddi ihtiyaçlarını değil manevi ihtiyaçlarını da karşılamak bizlerin vazifesidir. 'Çocuklarının senin üzerinde hakkı var.' buyuran sevgili Peygamberimiz bizlere bu mühim vazifeyi hatırlatmaktadır."

"İyi alışkanlıklar aile içinde kazanılır"

İyi alışkanlıkların, erdem ve ahlakın aile içinde kazanıldığı, gençlerin ancak büyüklerin ilgi ve desteğiyle bağımlılıktan uzak kalabileceği vurgulanan hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Çocukları ve gençleri eğlendirirken zehirleyen, sahte zaferlerle saatlerce meşgul eden sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, internet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi bağımlılıklara karşı uyanık olmak hepimizin vazifesidir. Cenab-ı Hak, bu konuda kötü bir gidişatın sonuna işaret ederek bizleri şöyle uyarır: Sonra bunların ardından namazı kılmayan ve nefsani arzularına uyan bir nesil geldi."

Gençlerin ve çocukların milletin geleceği olduğu vurgulanan hutbe, Hazreti Peygamberin, "Kıyamet gününde hiçbir kul, ömrünü ne için tükettiği, bilgisiyle ne yaptığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı ve bedenini neyle yıprattığı konusunda hesaba çekilmedikçe bir yere kıpırdayamayacaktır." hadisi şerifiyle son buldu.

AA

Etiketler: cuma hutbesi, cuma namazı
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