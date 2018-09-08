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8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Cumartesi Anneleri'ne yine izin çıkmadı

08 Eylül 2018, Cumartesi 15:18
Cumartesi Anneleri'nin 702'nci hafta eylemi öncesi Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan tüm ara sokaklar, polis bariyerleri ile kapatıldı.Polis, İHD önünde toplanan grubun Galatasaray Meydanı'na yürüyüşüne izin vermedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) binası önünde bir araya gelen Cumartesi Anneleri, İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi. Büyükparmakkapı Sokak üzerinde önlem alan polis ekipleri  yürüyüşün izinsiz olduğunu söyleyerek grubun ilerlemesine müsaade etmedi. Gruptakiler bunun üzerine Büyükparmakkapı sokakta bir süre oturma eylemi yaptı. Bu sırada Cumartesi annelerinden bir kadın fenalık geçirdi.Grup, yapılan basın açıklaması ve polis ekiplerinin uyarısının ardından, oturma eylemini sonlandırarak  İHD önüne geri döndü.İHD camına kayıpların fotoğraflarını asan grup üyeleri daha sonra dağıldı.

 

DHA

Etiketler: Taksim, İstiklâl Caddesi, cumartesi Anneleri, eylem, polis
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