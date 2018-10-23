“ANDIMIZ” VE AF KONULARINDA AKP İLE MHP ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI SERTLEŞEN POLEMİKLERLE DEVAM EDİYOR.

Uyuşturucuya af tartışması

Erdoğan: “Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?” Bahçeli: “MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır. Teklifimizi uyuşturucuya indirip tahrip ve tahrif etmek fahiş bir yanlış, fuzulî bir demagojidir.”

Andımız polemiği büyüyor

Bahçeli: “Andımıza cephe alanlar kripto damarın karanlık failleri değilse soruyorum dertleri nedir?” Bekir Bozdağ: "Bir hukuk tartışmasından ayrımcılık ve bölücülük çıkaranlar sadece ayrımcılık ve bölücülük yapanları memnun eder." Numan Kurtulmuş: “Uzun süredir unuttuğumuz yüksek yargının siyasete müdahalesiyle karşı karşıyayız.”

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‘Cumhur’da af ve and çatlağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?” sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘’Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. yapılan demogojidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum ‘Affettim’ diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız. Biz rastgele cezaevine girenlere cezaevinin kapısını açamayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?” sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkanı DevletBahçeli, ‘’Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucuyu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır’’ dedi. Cumhur İttifakı olarak anılan AKP ve MHP arasındaki af ve ‘öğrenci andı’ tartışmaları ittifakta çatlağa neden oldu.

“Fuzuli bir demagojidir”

Resmi Twitter hesabından bir açıklamada bulunan Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde yapmış olduğu konuşmayı, bu kapsamda şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimize yönelik değerlendirmelerini titiz bir bakış açısıyla takip ve analiz ettik” dedi. Erdoğan’ın sözlerini “Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi’dir” diyen Bahçeli, “Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır. Uyuşturucuyla en çok mücadele veren,bu uğurda her türlü imkânıyla fedakârlık gösteren ‘birileri’ diye tabir edilen Milliyetçi-Ülkücü Hareket’tir. Şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek, tahrip ve tahrif etmek fahiş bir yanlış, fuzuli bir demagojidir.

“Tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler”

Kanun tekliflerini 24 Eylül 2018 tarihinde TBMM’ne sunduklarını hatırlatan Bahçeli, “Şu anda Adalet Komisyonu’nda görüşülmeyi beklemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler, takdir ediyorlarsa onay verirler. Mesele bu kadar basittir” dedi. “Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur. Milletin temsilcileri hür iradeleriyle gereği neyse onu yaparlar” diyen Bahçeli, “Karar ve yetki TBMM’nindir. Ancak MHP’yi meydanlarda hakir görmek, tariz ve tenkitle suçlamak siyasi ahlak ve basirete asla sığmayacaktır. Siyasi nezaket ve nezahet, aynı zamanda ittifak ruhu ve duruşu muhataplarına inkâr ve ihmal edemeyecekleri sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluğun ifa ve ifadesi millete verilmiş sözlerin, milli bekayı muhafaza azminin tezahürü ve teminidir” açıklamasında bulundu.

Haber: Recep Gören - Ankara