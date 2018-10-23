"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

'Cumhur'da af ve and çatlağı

23 Ekim 2018, Salı
“ANDIMIZ” VE AF KONULARINDA AKP İLE MHP ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI SERTLEŞEN POLEMİKLERLE DEVAM EDİYOR.

Uyuşturucuya af tartışması

Erdoğan: “Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?” Bahçeli: “MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır. Teklifimizi uyuşturucuya indirip tahrip ve tahrif etmek fahiş bir yanlış, fuzulî bir demagojidir.”

Andımız polemiği büyüyor

Bahçeli: “Andımıza cephe alanlar kripto damarın karanlık failleri değilse soruyorum dertleri nedir?” Bekir Bozdağ: "Bir hukuk tartışmasından ayrımcılık ve bölücülük çıkaranlar sadece ayrımcılık ve bölücülük yapanları memnun eder." Numan Kurtulmuş: “Uzun süredir unuttuğumuz yüksek yargının siyasete müdahalesiyle karşı karşıyayız.”

***

‘Cumhur’da af ve and çatlağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?” sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘’Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. yapılan demogojidir” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum ‘Affettim’ diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız. Biz rastgele cezaevine girenlere cezaevinin kapısını açamayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?” sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkanı DevletBahçeli, ‘’Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucuyu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır’’ dedi. Cumhur İttifakı olarak anılan AKP ve MHP arasındaki af ve ‘öğrenci andı’ tartışmaları ittifakta çatlağa neden oldu. 

“Fuzuli bir demagojidir”

Resmi Twitter hesabından bir açıklamada bulunan Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde yapmış olduğu konuşmayı, bu kapsamda şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimize yönelik değerlendirmelerini titiz bir bakış açısıyla takip ve analiz ettik” dedi. Erdoğan’ın sözlerini “Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi’dir” diyen Bahçeli, “Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır. Uyuşturucuyla en çok mücadele veren,bu uğurda her türlü imkânıyla fedakârlık gösteren ‘birileri’ diye tabir edilen Milliyetçi-Ülkücü Hareket’tir. Şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek, tahrip ve tahrif etmek fahiş bir yanlış, fuzuli bir demagojidir.

“Tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler”

Kanun tekliflerini 24 Eylül 2018 tarihinde TBMM’ne sunduklarını hatırlatan Bahçeli, “Şu anda Adalet Komisyonu’nda görüşülmeyi beklemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler, takdir ediyorlarsa onay verirler. Mesele bu kadar basittir” dedi. “Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur. Milletin temsilcileri hür iradeleriyle gereği neyse onu yaparlar” diyen Bahçeli, “Karar ve yetki TBMM’nindir. Ancak MHP’yi meydanlarda hakir görmek, tariz ve tenkitle suçlamak siyasi ahlak ve basirete asla sığmayacaktır. Siyasi nezaket ve nezahet, aynı zamanda ittifak ruhu ve duruşu muhataplarına inkâr ve ihmal edemeyecekleri sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluğun ifa ve ifadesi millete verilmiş sözlerin, milli bekayı muhafaza azminin tezahürü ve teminidir” açıklamasında bulundu. 

Haber: Recep Gören - Ankara

Etiketler: cumhur ittifakı, erdoğan, bahçeli, af, öğrenci andı
Okunma Sayısı: 442
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dayatma hortlamasın

    Kudüs Valisi serbest bırakıldı

    3 milyon 559 bin Suriyelimiz var

    'Cumhur'da af ve and çatlağı

    'Suudi Arabistan'ın açıklamasından tatmin olmadım'

    400 tonluk Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşındı

    Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Gripten korunma yolları

    Büyüyünce “Veri Bilimcisi” olacağım!

    Kaşıkçı olayını kapatmak istiyorlar

    Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez

    Yürek dağlayan anlar...

    Korku bacayı sarmış

    Şoför esnafı marşa basamaz hale gelmemeli

    Otomotivden imdat çığlığı

    Atlı bronz madalya kazandı

    'Bu çok büyük bir gaddarlık'

    Af konusu ve Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına ilişkin Kalın'dan açıklama

    İran'dan 'Kaşıkçı' değerlendirmesi

    Piyasada para dönmüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Cumhur'da af ve and çatlağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi “Andımız?”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Yunus’un (as) duası ve harika kurtuluşu
    Ahmet BATTAL

    Devletçilik, CHP ve AKMHP
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz tesbihatındaki sıralamanın hikmetleri
    Genel

    Dayatma hortlamasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Kopya ile nereye?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Esaretten kurtuluş-1
    Cevher İLHAN

    Büyükelçi Karlov'a da Risale-i Nur'u anlattık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.