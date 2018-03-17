"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

‘Cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 47

17 Mart 2018, Cumartesi 10:26
MAK Danışmanlık’a göre ‘kararsızlar hariç’ AKP-MHP ittifakı ‘yüzde 50+1’i bulamıyor.

Yeniçağ’dan Ahmet Takan’a konuşan MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, elindeki son anketleri paylaştı.

Kulat, AKP’nin kararsızlar hariç yüzde 40 bandında oyu olduğunu, MHP’nin oyununsa yüzde 7 bandında olduğunu söyledi.

İki partinin oyunun 16 Nisan’da da buna yakın olduğunu, MHP’den ve Güneydoğu’dan yüzde 6’ya yakın oy gelmesiyle AKP’nin oyunun biraz daha yüksek olduğuna dikkat çeken Kulat, Güneydoğu’dan AKP’ye şu an oy gelmediğini söyledi.

Kulat, Güneydoğu’daki AKP ve HDP’nin çekirdek oyundan bahsetmediğini dile getirerek “Sadece Güneydoğu’dan değil Kürt seçmenden yani İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de yaşayan Kürt seçmenden de bahsediyoruz. Bu Kürt seçmenin şu anda, çekirdek yani AK Parti’leşmiş, baştan itibaren fasılasız AK Parti’ye oy veren seçmeni hariç AK Parti’ye oy verme noktasında bir düşüş görüyoruz” diye konuştu.

Afrin etkisi

MAK danışmalığın sahibi, yaptıkları çalışmalarda referandumda bölgeden gelen 2 puanın gelmediğini gördüklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Peki, bu Kürt seçmenin oy vermemesinde etkin roller neler? Yani ‘Daha önce verirken hatta referandumda bile vermişken şimdi niye vermiyor?’ boyutuna baktığınızda, küçük bir kısmı bu (Mesut) Barzani ile yaşanan sorunlar, Kuzey Irak’la yaşanan sorunlar ki, şu anda çözülmüş gibi görünse bile bir kırılma oluşturmuş. Ama Afrin operasyonu AK Parti’nin kullandığı aşırı milliyetçi dil MHP ile özdeşleşmesi de 1-2 puanlık bir kırılmaya neden oluyor şu anda. Ve AK Parti bölgede bunu anlatamıyor. Yani cumhurbaşkanı bizzat olaya kendi müdahil olmak durumunda. İşte şimdi de Diyarbakır’a gidiyor. İkincisi HÜDAPAR seçmeni orada önemli bir sayısal veri anlamında değil ama etki anlamında ciddi bir etkiye sahip. HÜDAPAR seçmeni de şu anda AK Parti’nin yanında değil. Referandumda bunlar canla başla AK Parti’nin yanındalardı.”

Okunma Sayısı: 461
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • HÜSEYİN İLHAN

    17.3.2018 10:56:21

    Yaşadığımız şehirdeki AKP li tanıdıklarımızın ifadesi ile söylüyorum'Oylarımız gittikçe düşüyor,o nedenle basına partililerin yolsuzluklarını açıklamıyoruz.Direkt başa bildiriyoruz.Amma oyların düşüşü durmuyor artıyor.Şu an oy oranımız şehirde % 30 lar civarındadır. Yine ittifak kurdukları partinin ise il-ilçe idarecilerinin dahi bu ittifaka oy vermeyeceklerini duyuyorum. Zaten CUMHUR yani HALK İTTİFAKI denilenin manayı ismi hatalı ve yanlıştır.Zira bir ülkede yaşayanların tamamı HALK-MİLLETTİR.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

‘Cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 47

Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk

Barış ve merhamet kazanacak

Hükümet tarımı ayak bağı görüyor

Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı

Geleceğimiz faize boğuluyor

“Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!”

Yahudiler, İsrail Devletine destek vermiyor

1 numarayı söyledim

Gençliğin önündeki en büyük tehlike

Risale-i Nur’un basımını kim engelledi?

Şahin Alpay tahliye edildi

AYM'den Alpay kararı: Alt mahkemeler AYM kararlarını tartışamaz

Binlerce kişi Afrin'i terk etti

Alman hükümeti cami saldırılarını kınadı

Ölümünün 15. yıl dönümünde 'Filistin'in kızı Rachel Corrie'

Rusya'da gökten 'altın' yağdı

AKP'ye oy verenler de OHAL'e karşı

Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi

İngiltere Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkını kaldırdı

En Çok Okunanlar

Genel

1 numarayı söyledim
Genel

Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı
İslam YAŞAR

Risale-i Nur’un basımını kim engelledi?
Genel

Barış ve merhamet kazanacak
Misbah ERATİLLA

Köftelerin tesbihatı
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Bediüzzaman'a göre vaizler nasıl olmalı?
Süleyman KÖSMENE

Ecnebi oyunlarıyla İslâmiyet’te inkılâp yapılmaz
Mehmet ÇETİN

Risale-i Nur’da İsra Sûresi’nin 44. Âyeti
Ahmet BATTAL

Ruhumuza protez lâzım!
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.