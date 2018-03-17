‘Cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 47

MAK Danışmanlık’a göre ‘kararsızlar hariç’ AKP-MHP ittifakı ‘yüzde 50+1’i bulamıyor.

Yeniçağ’dan Ahmet Takan’a konuşan MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, elindeki son anketleri paylaştı.

Kulat, AKP’nin kararsızlar hariç yüzde 40 bandında oyu olduğunu, MHP’nin oyununsa yüzde 7 bandında olduğunu söyledi.

İki partinin oyunun 16 Nisan’da da buna yakın olduğunu, MHP’den ve Güneydoğu’dan yüzde 6’ya yakın oy gelmesiyle AKP’nin oyunun biraz daha yüksek olduğuna dikkat çeken Kulat, Güneydoğu’dan AKP’ye şu an oy gelmediğini söyledi.

Kulat, Güneydoğu’daki AKP ve HDP’nin çekirdek oyundan bahsetmediğini dile getirerek “Sadece Güneydoğu’dan değil Kürt seçmenden yani İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de yaşayan Kürt seçmenden de bahsediyoruz. Bu Kürt seçmenin şu anda, çekirdek yani AK Parti’leşmiş, baştan itibaren fasılasız AK Parti’ye oy veren seçmeni hariç AK Parti’ye oy verme noktasında bir düşüş görüyoruz” diye konuştu.

Afrin etkisi

MAK danışmalığın sahibi, yaptıkları çalışmalarda referandumda bölgeden gelen 2 puanın gelmediğini gördüklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Peki, bu Kürt seçmenin oy vermemesinde etkin roller neler? Yani ‘Daha önce verirken hatta referandumda bile vermişken şimdi niye vermiyor?’ boyutuna baktığınızda, küçük bir kısmı bu (Mesut) Barzani ile yaşanan sorunlar, Kuzey Irak’la yaşanan sorunlar ki, şu anda çözülmüş gibi görünse bile bir kırılma oluşturmuş. Ama Afrin operasyonu AK Parti’nin kullandığı aşırı milliyetçi dil MHP ile özdeşleşmesi de 1-2 puanlık bir kırılmaya neden oluyor şu anda. Ve AK Parti bölgede bunu anlatamıyor. Yani cumhurbaşkanı bizzat olaya kendi müdahil olmak durumunda. İşte şimdi de Diyarbakır’a gidiyor. İkincisi HÜDAPAR seçmeni orada önemli bir sayısal veri anlamında değil ama etki anlamında ciddi bir etkiye sahip. HÜDAPAR seçmeni de şu anda AK Parti’nin yanında değil. Referandumda bunlar canla başla AK Parti’nin yanındalardı.”